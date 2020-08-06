Беглов разрешил проведение мероприятий на улицах Петербурга

C 8 августа снимается запрет на проведение на улицах Санкт-Петербурга — за пределами зданий, строений, сооружений и помещений в них — спортивных, культурных и зрелищных мероприятий

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об очередном смягчении ограничений, введенных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с документом, размещенным на сайте администрации Петербурга, с 8 августа снимается запрет на проведение на улицах города — за пределами зданий, строений, сооружений и помещений в них — спортивных, культурных и зрелищных мероприятий. При этом обязательным условием для их проведения названо использование зрителями медицинских масок и других средств защиты органов дыхания, а также соблюдения ими дистанции 1,5 м друга от друга.

Кроме того, с 8 августа в Петербурге разрешено возобновить работу парков аттракционов под открытом небом. При этом все сотрудники и посетители таких парков должны носить маски (последним разрешается снимать маску при нахождении непосредственно на аттракционе). В парках должна соблюдаться дистанция между посетителями 1,5 м, а допускать в них можно не более половины от того числа людей, которое может принять парк при максимальной заполняемости.

Тем же постановлением собственникам торговых и торгово-развлекательных центров вменяется в обязанность не допускать нахождения в помещениях общего пользования граждан без масок и перчаток.