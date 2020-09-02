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В Петербурге сняли запрет с театров, концертов и массовых мероприятий

Снятие ограничений касается только мероприятий для взрослых. Детям пока разрешили ходить в кино и театры, но только в сопровождении родителей или законных представителей
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Петербурга с 12 сентября разрешили возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры, а также сняли запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в помещениях. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, документ опубликован на портале правительства города.

Все послабления возможны только при соблюдении карантинных требований Роспотребнадзора.

Кроме того, разрешение касается мероприятий для взрослых зрителей. Для детей запрет на проведение мероприятий в помещениях сохранится до 20 сентября. Исключение сделано для театров и кинотеатров при условии сопровождения детей родителями или законными представителями.

Отменен также запрет на бронирование, прием и размещение отдыхающих в домах отдыха и санаториях. Для посещения бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов больше не нужна обязательная предварительная запись.

В Петербурге приготовились к ужесточениям при второй волне COVID-19
Общество
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Запрет на проведение массовых культурных, спортивных и зрелищных мероприятий вне помещений был отменен с 8 августа.

Петербург занимает третье место среди регионов России по числу выявленных заражений коронавирусом — более 37 тыс. За время эпидемии в городе от COVID-19 умер 2461 человек.

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25 августа вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал, что правительство города разрабатывает план введения карантинных ограничений при второй волне коронавирусной инфекции. «Локдауна желательно избежать», — сказал он тогда. По его словам, власти города ожидают рекомендаций Роспотребнадзора, при каком значении распространения заболевания и наличии свободных коек вводить те или иные запреты.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию уже разрабатывает план объявления карантинных мер и просчитывает возможные экономические последствия.

В Петербурге первые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией ввели указом губернатора от 13 марта.

С 19 марта в городе были закрыты музеи, театры, кинотеатры. С 5 апреля в городе действовал жесткий режим самоизоляции: горожанам рекомендовали не покидать место проживания за исключением случаев обращения за экстренной неотложной помощью и угрозы жизни и здоровью.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Санкт-Петербург, карантин, коронавирус, Александр Беглов
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