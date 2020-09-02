В Петербурге сняли запрет с театров, концертов и массовых мероприятий

Снятие ограничений касается только мероприятий для взрослых. Детям пока разрешили ходить в кино и театры, но только в сопровождении родителей или законных представителей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Петербурга с 12 сентября разрешили возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры, а также сняли запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в помещениях. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, документ опубликован на портале правительства города.

Все послабления возможны только при соблюдении карантинных требований Роспотребнадзора.

Кроме того, разрешение касается мероприятий для взрослых зрителей. Для детей запрет на проведение мероприятий в помещениях сохранится до 20 сентября. Исключение сделано для театров и кинотеатров при условии сопровождения детей родителями или законными представителями.

Отменен также запрет на бронирование, прием и размещение отдыхающих в домах отдыха и санаториях. Для посещения бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов больше не нужна обязательная предварительная запись.