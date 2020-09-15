Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 сентября

Берлускони вылечился от COVID, Собянин исключил новые ограничения в Москве, необходимая для всего человечества доза вакцин может быть готова через несколько лет — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели 1,068 млн человек (плюс 5509 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 635 человек (плюс 57 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 878 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» для расширенных клинических исследований может быть выпущена в ноябре.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве. «Никаких дополнительных ограничений, санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать», — сообщил Собянин. Мэр добавил, что ожидает управляемую эпидемиологическую ситуацию в ближайшие недели и месяцы.

Российские медики получат стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19 и в сентябре 2020 года.

Тем временем в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложили лишить стимулирующих выплат за борьбу с COVID-19 тех медиков, которые отказываются от вакцинации. Это предложение содержится в докладе, подготовленном под общей редакцией научного руководителя института, академика РАН Владимира Стародубова. Однако директора НИИ Ольга Кобякова в беседе с РБК пояснила, что инициатива не является официальной позицией института.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 28,9 млн, из них почти 922 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились 29,1 млн человек, из них более 925 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены почти 6,5 млн зараженных. Индия находится на втором месте (4,8 млн), на третьем — Бразилия (более 4,3 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (почти 729 тыс.).

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони излечился от коронавируса COVID-19 и выписался из больницы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным заявил о начавшейся в Европе второй волне пандемии COVID-19. «Вы видите, что происходит в Европе. Уже однозначно началась сильная вторая волна. Я боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Я уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их», — предупредил Лукашенко.

Произвести достаточное количество вакцин от коронавируса для всего человечества будет невозможно до 2024 года, заявил Адар Пунавалла, исполнительный директор Индийского института сывороток — одного из крупнейших производителей подобных препаратов в мире. Фармаколог пояснил, что если вакцина будет состоять из двух компонентов, то, чтобы привить все население планеты, потребуется 15 млрд доз препарата. Произвести такие объемы фармацевтические предприятия в ближайшее время не смогут.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 — 307,9 тыс. человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда в мире за день коронавирус выявили у 304,6 тыс. человек.

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о начале второй волны эпидемии. За две недели суточный прирост заболевших в стране вырос в 2,5 раза. О приходе второй волны сообщило и правительство Чехии.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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