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В США сообщили о пяти обвиняемых по делу о смерти Мэттью Перри

В США заявили о пяти обвиняемых по делу о смерти актера из «Друзей» Мэттью Перри
Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер в прошлом октябре на 55-м году жизни, причиной его смерти стала передозировка кетамином. В деле фигурируют личный помощник, два врача, «королева кетамина» и распространитель этого вещества
Мэттью Перри
Мэттью Перри (Фото: Phillip Faraone / Getty Images)

Пять человек проходят фигурантами по делу о смерти актера Мэттью Перри, сообщил прокурор Мартин Эстрада, передает Associated Press.

Согласно выводам следствия, Перри скончался от передозировки кетамином — это обезболивающее, наркозное, снотворное средство. В число обвиняемых вошли помощник актера и два врача. По словам Эстрады, медики снабдили Перри большой дозой кетамина, один даже поинтересовался в текстовом сообщении, сколько актер готов за нее заплатить.

«Эти ответчики воспользовались проблемами с наркозависимостью мистера Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что то, что они делают, неправильно», — сказал прокурор.

Помощник, который проходит по делу, Кеннет Ивамаса, сделал актеру несколько инъекций перед тем, как Перри умер, и после нашел его тело. Также в числе обвиняемых фигурирует «королева кетамина» Лос-Анджелеса — по данным источников ABC, актер приобретал вещество не только у врачей, но и у нее. По данным телеканала, «королеву» зовут Джасвин Сангха, врачей — Сальвадор Пласенсия и Марк Чавес, еще один фигурант — Эрик Флеминг, распространявший кетамин.

Двое из обвиняемых, включая одного врача, были арестованы, сказал Эстрада. Два фигуранта признали вину, в частности Ивамаса, еще один согласился признать себя виновным.

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Фото:Mike Segar / Reuters

Перри нашли мертвым 29 октября прошлого года в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе. Актеру было 54 года.

Он стал популярен благодаря роли Чендлера Бинга в «Друзьях», его партнерами по сериалу были Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. В 2004 году после десяти сезонов сериал был закрыт. Актеры сериала еще раз появились вместе в 2021 году, спустя 17 лет, в фильме «Друзья: Воссоединение».

В США сообщили о пяти обвиняемых по делу о смерти Мэттью Перри
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В мемуарах Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. У него диагностировали перфорацию желудочно-кишечного тракта. Он впал в кому на две недели. Впоследствии он перенес 14 операций и 15 раз проходил реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей, сообщил он.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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