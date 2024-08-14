В Москве американца задержали по делу о нападении на полицейских

12 августа гражданин США отказался предоставить документы и применил насилие в отношении полиции, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в СК. «112» писал о задержании Джозепа Тагера после конфликта в отеле Radisson

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Москве задержан гражданин США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК), сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, ночью 12 августа подозреваемый отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, «после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов».

СК намерен ходатайствовать об аресте американца.

РБК направил запрос в посольство США в России.