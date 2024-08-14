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Политика ,  
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В Москве американца задержали по делу о нападении на полицейских

12 августа гражданин США отказался предоставить документы и применил насилие в отношении полиции, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в СК. «112» писал о задержании Джозепа Тагера после конфликта в отеле Radisson
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Москве задержан гражданин США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК), сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, ночью 12 августа подозреваемый отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, «после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов».

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Фото:Владислав Шатило / РБК
Телеграм-канал «112» писал о задержании 46-летнего Джозепа Тагера. По его данным, сначала мужчина устроил скандал в пятизвездочном отеле Radisson, куда его не пустили из-за отсутствия миграционной карты. После этого иностранца забрали правоохранители, где он набросился с кулаками на капитана полиции.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Ольга Ваганова
Россия США Москва Следственный комитет насилие задержание полиция
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