В Москве американца задержали по делу о нападении на полицейских
В Москве задержан гражданин США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК), сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.
По версии следствия, ночью 12 августа подозреваемый отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, «после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов».
СК намерен ходатайствовать об аресте американца.
РБК направил запрос в посольство США в России.
«112» писал о задержании 46-летнего Джозепа Тагера. По его данным, сначала мужчина устроил скандал в пятизвездочном отеле Radisson, куда его не пустили из-за отсутствия миграционной карты. После этого иностранца забрали правоохранители, где он набросился с кулаками на капитана полиции.
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