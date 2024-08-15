Прокурор Москвы Денис Попов уйдет в отставку
Прокурор Москвы Денис Попов, назначенный на эту должность в сентябре 2019 года, подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил РБК источник, близкий к прокуратуре. Об этом же сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
«Прокурор столицы подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию. Указ об освобождении от должности должен быть подписан главой государства», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ранее на этой неделе глава надзорного ведомства города встретился с коллективом и объявил о своем уходе с занимаемой должности. В настоящее время, по его словам, Попов официально находится в отпуске, а его обязанности исполняет первый заместитель Сергей Савенков.
Попов был назначен на должность прокурора Москвы в сентябре 2019 года указом президента Владимира Путина. Срок его полномочий — пять лет. Кандидатуру Попова на согласование в Мосгордуму внес тогдашний генпрокурор Юрий Чайка.
Ранее Попов возглавлял прокуратуру Дагестана. На эту должность он был назначен в феврале 2018 года. До этого, с ноября 2015 года, Попов занимал пост прокурора Хакасии. Он награжден орденом Мужества, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», а также именным оружием.
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