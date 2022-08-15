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Более 70% россиян согласились с регулированием властями норм морали

Поддерживать благоприятный «моральный климат» в обществе невозможно без участия государства, считают большинство россиян. Только четверть участников опроса ВЦИОМа отнесли мораль и нравственность к сфере частной жизни
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Почти три четверти россиян (71%) считают, что благоприятный морально-нравственный климат в обществе невозможно поддерживать без участия государства. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Такая точка зрения распространена среди россиян в возрасте старше 60 лет: в этой возрастной группе мнение, что поддерживать благоприятный морально-нравственный климат в обществе без участия государства невозможно, разделяют 76%. Впрочем, и среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет такой точки зрения придерживается более половины опрошенных — 53%. Кроме того, более склонны поддерживать это мнение женщины (74%), чем мужчины (68%).

В то же время почти каждый четвертый респондент (23%) полагает, что мораль и нравственность относятся к сфере частной жизни, куда государство вмешиваться не должно. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет так считают 42%. С этим утверждением мужчин-респонденты соглашались чаще, чем женщины, — 26 и 20% соответственно.

В то же время 38% россиян согласны с тем, что многие моральные нормы сейчас устарели. С тем, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени, всегда актуальны и современны, согласились 56% участников опроса. Остальные респонденты (6%) затруднились ответить.

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Фото:Christinan Bruna / Getty Images

Большинство россиян (71%) согласились с утверждением, что лучше никогда добьются успеха, но не переступят через моральные нормы и принципы. Так сказали 74% женщин и 69% мужчин. В 2007 году таких людей было меньше — 55%.

Доля тех, кто считает, что современный мир жесток и чтобы добиться успеха в жизни, иногда приходится переступать через моральные принципы и нормы, уменьшилась с 2007 года с 35 до 23%.

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Опрос проводился 7 августа среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В начале июля ВЦИОМ выяснил, о чем чаще всего разговаривают россияне с друзьями и близкими. Это оказались дети, политика и работа — так заявили 54, 40 и 37% участников опроса соответственно.

Менее частыми темами для бесед стали книги, кино, музыка, новости культурной жизни (33%), а также домашнее хозяйство, цены, товары и очереди (32%). Россиянам также интересно поговорить о последних событиях в городе, районе (28%), о прошедших годах (27%) и о болезнях (26%).

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Наталья Демченко Наталья Демченко
ВЦИОМ мораль соцопрос
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