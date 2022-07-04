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ВЦИОМ назвал самые частые темы для разговоров среди россиян

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Основными темами для разговоров россиян с друзьями и знакомыми стали дети, политика и работа, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, передает «РИА Новости».

О детях разговаривают 54% участников опроса, о политике — 40% — и о работе — 37%. Менее частыми темами для бесед стали книги, кино, музыка, новости культурной жизни — 33%, а также домашнее хозяйство, цены, товары и очереди — 32%.

Россиянам также интересно поговорить о последних событиях в городе, районе — 28%, о прошедших годах — 27% — и о болезнях — 26%.

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Кроме того, россияне обсуждают с друзьями мужчин или женщин, автомобили, мотоциклы и другую технику (по 23%), спорт (19%), одежду (13%), приметы и сны (10%). Другие темы осуждает 31%, а 1% затруднился с ответом.

Эксперты отмечают, что женщины чаще, чем мужчины, говорят о детях (68 против 36%), о болезнях (33 против 17%), об одежде и косметике (18 против 7%), а мужчины чаще женщин обсуждают технику (35 против 12%) и спорт (25 против 15%).

Опрос прошел 24 июня, в нем приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Метод исследования — телефонное интервью.

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В мае ВЦИОМ выяснил, что каждый третий опрошенный россиянин (37%) оказался сторонником различных теорий заговора. В основном их сторонниками оказались граждане старше 65 лет (49%) и те, кто активно смотрит телевизор (48%). Авторы отметили, что общая доля респондентов, верящих в тайные заговоры, за три десятилетия упала почти в полтора раза.

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