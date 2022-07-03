Песков посоветовал G7 работать над моралью, а не оценивать фото Путина

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Лидерам G7 следует поработать над своим моральным обликом, прежде чем оценивать фотографии президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Журналист Павел Зарубин спросил Пескова, были ли у него сомнения по поводу публикации фотографий Путина с отдыха с голым торсом, которые сейчас «будоражат западную общественность».

«Для нас главное, что они понравились внутри страны. А кого они там будоражат и кто потом там начинает заниматься, уже по Фрейду, разглагольствованиями, ну это, наверное, их беда. Надо как-то укреплять свой моральный облик», — сказал представитель президента.

Кремль не раз публиковал фото Путина с голым торсом. Так, в августе 2009 года в СМИ появились фотографии, где он едет верхом раздетый до пояса во время отдыха в Туве. В августе 2017 года были опубликованы фото, где президент с обнаженной грудью и в темных очках сидит, раскинувшись на стуле, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, а на другой — позирует с пойманной рыбой.

26 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в шутку предложил коллегам из G7 во время встречи в замке Эльмау в Германии раздеться для фотографии. «В пиджаках? Без пиджаков? Давайте разденемся? Мы все должны показать, что мы круче Путина», — сказал он.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тогда подхватил шутку и добавил, что они должны продемонстрировать верховую езду с обнаженной грудью.



«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, в любом случае это было бы отвратительное зрелище», — сказал в ответ Путин.