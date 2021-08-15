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Почти четверть россиян созналась в «настоящий вражде» после развода

Более половины разведенных женщин сообщили, что решение расторгнуть брак приняли именно они. Признали инициативу жены 30% разведенных мужчин, 34% же сочли решение совместным
Фото: David Goldman / AP
Фото: David Goldman / AP

«О настоящей вражде» с бывшим мужем или женой после развода заявили 23% мужчин и 22% женщин, опрошенных сервисом по поиску работы SuperJob. Сообщение с результатами исследования поступило в РБК.

О натянутых отношениях (при которых, тем не менее, стороны пытаются вести диалог) после расторжения брака заявили 33% мужчин и 34% женщин. Сохранить дружбу с экс-половинкой удалось у 44% мужчин и женщин.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Опрос проводился с 2 по 11 августа во всех округах России. В нем приняли участие 3,5 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет, которым приходилось расторгать официальный брак.

При этом и среди мужчин, и среди женщин незначительно сократилось число тех, кто враждует после развода, по сравнению с 2009-ым, когда респонденты проходили аналогичный опрос. В 2009 году о враждебных отношениях сообщили 24% женщин и 24% мужчин, а в 2021-ом — 22% женщин и 23% мужчин соответственно.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Попытки наладить диалог между собой, согласно последнему опросу, в большей степени свойственны бывшим супругам, имеющим детей. И мужчин, и женщин, общающихся несмотря на натянутые отношения, больше среди родителей (40% и 35% соответственно). Напротив, считают экс-супругов своими врагами чаще те, у кого детей нет (36% среди мужчин и 35% среди женщин).

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Как показало исследование, на вопрос, кто был инициатором развода, мужчины и женщины отвечают по-разному. 34% мужчин сообщили, что расторжение брака было общим решением, 30% — что развестись предложила жена, 27% — что он сам. О том, что на расторжении брака настаивали они сами, сообщили 60% опрошенных женщин. Каждая четвертая (25%) отмечает, что к решению о разводе они пришли совместно с мужем. О том, что инициатором расставания был бывший супруг, рассказали лишь 9% женщин.

При этом мужчин, настаивающих на своей инициативе в расторжении брака, больше среди респондентов старше 45 лет, тогда как среди женщин инициаторами развода чаще считают себя молодые респондентки в возрасте до 34 лет, а также не имеющие детей. Тех, кто сообщил, что решение о разводе было совместным, больше всего среди мужчин в возрасте от 35 до 44 лет и среди женщин старше 45 лет.

В прошлом году Росстат зафиксировал рост числа разводов после самоизоляции. За первое полугодие 2020-го в стране было зарегистрировано 45,8 тыс. разводов. Это практически соответствует показателю того же периода прошлого года (46,9 тыс.) и почти в 2,5 раза больше, чем в мае 2020-го. Статистика по месяцам свидетельствует, что падение показателя пришлось на действие режима самоизоляции и других ограничительных мер, установленных из-за коронавируса. Ведомство зафиксировало снижение уже в марте, а пик падения пришелся на апрель: в этом месяце в России зарегистрировали 13,8 тыс. разводов (в апреле 2019-го — 53,7 тыс.). В мае, когда ограничения продолжали действовать, а более трети месяца пришлось на нерабочие дни, показатель вырос до 19 тыс. В июне число разводов резко выросло.

Автор
Анна Громова Анна Громова
развод Исследование Опрос
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