Почти четверть россиян созналась в «настоящий вражде» после развода

Попытки наладить диалог между собой, согласно последнему опросу, в большей степени свойственны бывшим супругам, имеющим детей. И мужчин, и женщин, общающихся несмотря на натянутые отношения, больше среди родителей (40% и 35% соответственно). Напротив, считают экс-супругов своими врагами чаще те, у кого детей нет (36% среди мужчин и 35% среди женщин).
Как показало исследование, на вопрос, кто был инициатором развода, мужчины и женщины отвечают по-разному. 34% мужчин сообщили, что расторжение брака было общим решением, 30% — что развестись предложила жена, 27% — что он сам. О том, что на расторжении брака настаивали они сами, сообщили 60% опрошенных женщин. Каждая четвертая (25%) отмечает, что к решению о разводе они пришли совместно с мужем. О том, что инициатором расставания был бывший супруг, рассказали лишь 9% женщин.
При этом мужчин, настаивающих на своей инициативе в расторжении брака, больше среди респондентов старше 45 лет, тогда как среди женщин инициаторами развода чаще считают себя молодые респондентки в возрасте до 34 лет, а также не имеющие детей. Тех, кто сообщил, что решение о разводе было совместным, больше всего среди мужчин в возрасте от 35 до 44 лет и среди женщин старше 45 лет.
В прошлом году Росстат зафиксировал рост числа разводов после самоизоляции. За первое полугодие 2020-го в стране было зарегистрировано 45,8 тыс. разводов. Это практически соответствует показателю того же периода прошлого года (46,9 тыс.) и почти в 2,5 раза больше, чем в мае 2020-го. Статистика по месяцам свидетельствует, что падение показателя пришлось на действие режима самоизоляции и других ограничительных мер, установленных из-за коронавируса. Ведомство зафиксировало снижение уже в марте, а пик падения пришелся на апрель: в этом месяце в России зарегистрировали 13,8 тыс. разводов (в апреле 2019-го — 53,7 тыс.). В мае, когда ограничения продолжали действовать, а более трети месяца пришлось на нерабочие дни, показатель вырос до 19 тыс. В июне число разводов резко выросло.