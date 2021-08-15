Почти четверть россиян созналась в «настоящий вражде» после развода

Более половины разведенных женщин сообщили, что решение расторгнуть брак приняли именно они. Признали инициативу жены 30% разведенных мужчин, 34% же сочли решение совместным

Фото: David Goldman / AP

«О настоящей вражде» с бывшим мужем или женой после развода заявили 23% мужчин и 22% женщин, опрошенных сервисом по поиску работы SuperJob. Сообщение с результатами исследования поступило в РБК.

О натянутых отношениях (при которых, тем не менее, стороны пытаются вести диалог) после расторжения брака заявили 33% мужчин и 34% женщин. Сохранить дружбу с экс-половинкой удалось у 44% мужчин и женщин.

Опрос проводился с 2 по 11 августа во всех округах России. В нем приняли участие 3,5 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет, которым приходилось расторгать официальный брак.

При этом и среди мужчин, и среди женщин незначительно сократилось число тех, кто враждует после развода, по сравнению с 2009-ым, когда респонденты проходили аналогичный опрос. В 2009 году о враждебных отношениях сообщили 24% женщин и 24% мужчин, а в 2021-ом — 22% женщин и 23% мужчин соответственно.