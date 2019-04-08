Число браков в России опустилось до минимума с начала века

Число зарегистрированных браков на тысячу жителей России в 2018 году составило 6,2, следует из данных Росстата. Это минимальный уровень с начала века. Показатель может перейти к росту только после 2025 года, говорит эксперт

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Количество зарегистрированных браков в России по итогам 2018 года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тыс., следует из данных Росстата. Годом ранее было зарегистрировано 1,05 млн браков. На это обратили внимание эксперты РАНХиГС в свежем мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.

Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.

Общий коэффициент брачности очень сильно зависит от возрастной структуры населения, пояснила РБК старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова. «Сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому неудивительно, что общий коэффициент брачности снижается», — сказала эксперт. По ее словам, количество регистрируемых браков продолжит снижаться в ближайшие годы.

Между тем число рождений после падения в 1990-е годы постепенно начало повышаться с начала 2000-х годов, заметил директор института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. Когда поколения, родившиеся в 2000-е, начнут входить в возраст заключения браков, тогда и коэффициент брачности начнет расти, сказал он РБК. По его словам, увеличение числа зарегистрированных браков следует ожидать с середины 2020-х годов.

Число зарегистрированных разводов по итогам 2018 года снизилось на 4,5% и составило 584 тыс. Общий коэффициент разводимости сократился по сравнению с 2017 годом до четырех разводов на 1000 населения. Это минимальное значение показателя с 1990 года. Коэффициент соотношения разводов и браков (количество разводов на 1000 браков) из-за более резкого сокращения числа браков вырос до 637, что является максимумом с 2004 года.