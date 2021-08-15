Более 800 смертей за сутки. Самое актуальное о пандемии на 15 августа

В России вновь зафиксировали более 800 смертей за сутки, во Франции сломалась система санитарных пропусков. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 21 624 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,6 млн. Выздоровели 5,8 млн человек (16,4 тыс. за сутки), умерли более 170 тыс. (плюс 816 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла с 16,73 до 22,5% от всего населения. По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня с 36,1% привившихся. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.

Смертность в России продолжает расти: в субботу оперштаб сообщил о 819 летальных исходах за прошедшие 24 часа. В воскресенье штаб сообщил о 816 умерших, уже четвертый день подряд фиксируют более 800 смертей за сутки.

Дети справляются с постковидными осложнениями лучше и быстрее взрослых, сообщили в Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Случаев смерти, связанных с прививкой вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», зафиксировано не было, заявил разработчик препарата — центр «Вектор».

Вакцинацию от COVID-19 прошли около 76% сотрудников «Газпрома» и его дочерних организаций. В компании подчеркнули, что вакцинация проводится добровольно.

В Москве отменили требование обязательного перевода на удаленную работу 30% сотрудников компаний и организаций. В целом столица вернулась к обычному ритму жизни, отметил мэр Сергей Собянин и сообщил, что первую дозу прививки уже получили 4,5 млн москвичей. В городе также разрешили посещение зоопарков. В то же время остаются в силе запрет массовых мероприятий, масочный режим и ограничения для кино и театров.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 205,3 млн человек, из них более 4,3 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 205,4 млн человек, более 4,3 млн скончались.

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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,9 млн зараженных. Индия находится на втором месте (32 млн), на третьем — Бразилия (20,2 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Франция (6,2 млн), следует из данных ВОЗ.