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МГУ опустился на шесть строчек в Шанхайском рейтинге вузов

В 2019 году вуз был на 87-й строчке, в этом — на 93-й. В МГУ отметили, что падение находится в пределах погрешности, а вхождение в топ-100 мировых вузов является хорошим результатом
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Московский государственный университет (МГУ) занял 93-ю строчку в Академическом рейтинге университетов мира 2020 года (известного как Шанхайский рейтинг), опустившись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба ShanghaiRanking Consultancy.

В 2019 году МГУ находился на 87-м месте среди топ-1000 лучших высших учебных заведений мира. Несмотря на падение в рейтинге, вуз стал лучшим в России по версии шанхайской организации.

Кроме МГУ, в рейтинг этого года вошли еще десять российских вузов: Санкт-Петербургский государственный университет (301–400 место), Московский физико-технический университет (401–500 место), Новосибирский государственный университет (501–600 место), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Уральский федеральный университет (оба 701–800 места), ВШЭ, Томский госуниверситет (оба 801–900 места), а также Университет ИТМО, Казанский федеральный университет и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (все три — 901–1000 места).

МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В прошлом году в Шанхайском рейтинге также было 11 российских вузов. Их состав за год тоже не изменился.

Как рассказал проректор МГУ Леонид Гусев «РИА Новости», снижение позиции московского вуза находится в пределах погрешности, а попадание в топ-100 учебных заведений — хороший результат.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

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Первые три места в перечне занимают американский Гарвардский и Стэнфордский университеты, а также британский Университет Кембриджа. В первой десятке лучших вузов мира восемь мест занимают учебные заведения США, еще два — высшие школы Великобритании.

МГУ входит в топ-100 вузов Шанхайского рейтинга 17 лет подряд, начиная с 2004 года. В июне университет занял 74-е место в рейтинге лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021. Это стало лучшим результатом вуза за девять лет.

Автор: Михаил Котляр
Теги: вузы, МГУ, Шанхайский рейтинг вузов
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