Новости без коронавируса , 10 июн, 00:50
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МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS за 2021 год
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) занял 74 место в рейтинге лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021, поднявшись выше остальных учебных заведений России.
С 2019 года МГУ поднялся вверх на 10 строчек.
Всего в рейтинг включена 1 тыс. вузов мира. Первое место занял Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Материал дополняется.
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