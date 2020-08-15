Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 августа

В мире заразились 21 млн человек, медики усомнились в эффективности российской вакцины, Вьетнам стал первой страной, решившей закупать российскую вакцину; главное — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 912,8 тыс. (плюс 5065 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 498 человек (плюс 114 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 722,9 тыс. человек.