Пандемия коронавируса , 15 авг, 08:57
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 августа
В мире заразились 21 млн человек, медики усомнились в эффективности российской вакцины, Вьетнам стал первой страной, решившей закупать российскую вакцину; главное — в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 912,8 тыс. (плюс 5065 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 498 человек (плюс 114 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 722,9 тыс. человек.