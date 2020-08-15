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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 августа

В мире заразились 21 млн человек, медики усомнились в эффективности российской вакцины, Вьетнам стал первой страной, решившей закупать российскую вакцину;  главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Заразились
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Умерли
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Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 912,8 тыс. (плюс 5065 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 498 человек (плюс 114 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 722,9 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Данные о доклинических и клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут опубликованы в ближайшие дни. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Так ведомство намерено убедить в эффективности препарата скептиков.
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  • 52% российских медиков в ходе опроса заявили, что относятся с недоверием к вакцине от коронавируса, созданной в Центре им. Гамалеи, и не готовы сделать прививку. 66% из них причиной недоверия называют отсутствие данных о ее эффективности. Из всех опрошенных врачей согласны на вакцинацию препаратом Центра им. Гамалеи только 24,5%.
    Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
    Выздоровевшие (новые случаи)
    Умершие (новые случаи)
    Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
    Данные по России i
  • С недоверием к препарату отнеслись и за рубежом: по данным CNN, США отказались сотрудничать с Россией из-за отсутствия данных об эффективности вакцины. В Минздраве в ответ заявили, что ведомство не направляло властям США предложений о совместной работе над вакциной.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 20,73 млн, из них более 751,1 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 21,16 млн человек, из них более 764,6 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,31 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,22 млн), на третьем — Индия (более 2,52 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (579,1 тыс.).
  • Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что разработанная в России вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 окажется эффективной. «Надеемся, что она сработает», — сказал он.
  • Эксперты отделения медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади предположили, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции. Методику испытывает научная группа Института рака Университета Эмори (США). В рамках исследования низкими дозами облучили легкие десяти больных. Еще десять заболевших проходили лечение без лучевой терапии. В результате облученные пациенты выздоровели за три дня, а не подвергшиеся радиации — за 12 дней.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Вьетнам стал первой страной, официально объявившей о закупке российской вакцины после ее регистрации.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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