Росавиация представила план проверок после инцидента с посадкой на поле

После инцидента с самолетом «Уральских авиалиний» Росавиация планирует провести внеплановую проверку Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова, отвечающего за защиту от птиц аэропорта Жуковский. Об этом заявил глава ведомства Александр Нерадько в эфире телеканала РБК.
При этом он отметил, что оснований для проверки самих «Уральских авиалиний» и аэропорта нет.
Решение экипажа A321 о посадке в поле в сложившихся условиях было «единственно верным», считает Нерадько.
Лайнер «Уральских авиалиний» с убранным шасси приземлился на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья после взлета из аэропорта Жуковский. Причиной ЧП в авиакомпании назвали «многочисленное попадание птиц в оба двигателя».