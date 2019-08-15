Росавиация представила план проверок после инцидента с посадкой на поле

Росавиация представила план проверок после инцидента с посадкой на поле

Ведомство не видит необходимости в проверке «Уральских авиалиний» и аэропорта Жуковский после аварийной посадки А321. При этом Росавиация планирует проверить ЛИИ им. Громова, отвечающий за защиту аэропорта от птиц

Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС

После инцидента с самолетом «Уральских авиалиний» Росавиация планирует провести внеплановую проверку Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова, отвечающего за защиту от птиц аэропорта Жуковский. Об этом заявил глава ведомства Александр Нерадько в эфире телеканала РБК.

При этом он отметил, что оснований для проверки самих «Уральских авиалиний» и аэропорта нет.

Решение экипажа A321 о посадке в поле в сложившихся условиях было «единственно верным», считает Нерадько.

Лайнер «Уральских авиалиний» с убранным шасси приземлился на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья после взлета из аэропорта Жуковский. Причиной ЧП в авиакомпании назвали «многочисленное попадание птиц в оба двигателя».