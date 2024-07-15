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Правила для самокатов ,  
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В Москве начали конфисковывать электросамокаты за ДТП

Сюжет
Правила для самокатов
Электросамокат конфисковали у студента, который в пьяном виде сбил пожилую женщину. Транспортное средство обратили в доход государства

В Москве начали конфисковывать электросамокаты за ДТП
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В Москве у студента-дизайнера судебные приставы изъяли в доход государства электросамокат после ДТП, сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

На западе столицы студент в состоянии алкогольного опьянения наехал на пожилую женщину. Так как нарушение было совершено повторно, суд, руководствуясь ст. 264.1 УК (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), постановил изъять самокат, а студента лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 18 месяцев.

Молодой человек не пришел по вызову в отделение судебных приставов, и тогда его подвергли принудительному приводу.

«В результате студент проявил сознательность: прибыл в отделение и передал для конфискации сотруднику органа принудительного исполнения электросамокат фирмы Dualtron ultra. Судебный пристав составил акт изъятия и передал транспортное средство для обращения в доход государства», — сказано в сообщении ФССП.

Сервисы проката увеличили штрафы для пьяных самокатчиков до ₽100 тыс.
Технологии и медиа
Фото:АГН «Москва»

Согласно общероссийской статистике, которую приводит «Фонтанка» со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, в прошлом году в России произошло 3100 ДТП с электросамокатами (в 2022-м — 941). В таких происшествиях погибли 43 человека (19 — годом ранее), были ранены 3177 человек (в 2022-м — 976).

10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов, поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно ему езда на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения обернется штрафом в 20–30 тыс. руб., превышение скорости — от 500 до 5 тыс. руб. Если во время аварии велосипедист или пользователь самоката причинит легкий вред здоровью, его оштрафуют на 2–5 тыс. руб., за травму средней тяжести — 10–15 тыс. руб.

Компании — операторы кикшеринга Whoosh, «Яндекс» и «Юрент» в мае ввели собственные штрафы за подобные нарушения. Например, за управление самокатом в нетрезвом виде пользователям грозит штраф 100 тыс. руб. в Whoosh и до этой же суммы в «Юрент» плюс блокировка аккаунта, в «Яндексе» — 150 тыс. руб.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
электросамокат ДТП конфискация Москва ФССП
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