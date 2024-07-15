Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию

Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на реконструкцию с 11 августа

Поезда продолжат прибывать на вокзал и отправляться с него по расписанию, но путь к ним изменится. Залы ожидания, кассы и другие услуги будут доступны на Казанском и Ярославском вокзалах. Срок окончания работ дептранс не раскрыл

Здание Ленинградского вокзала (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на реконструкцию с 11 августа 2024 года, сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

Все поезда — и пригородные, и дальнего следования — продолжат прибывать на вокзал и будут отправляться отсюда же по расписанию, однако путь к ним изменится, предупредили в дептрансе.

Пройти к поездам дальнего следования в период ремонта можно будет по улице вдоль вокзала. Кассы дальнего следования, камеры хранения и залы ожидания в период реконструкции будут доступны на соседних Казанском и Ярославском вокзалах.

Фото: Дептранс Москвы

Дату окончания реконструкции дептранс не назвал. Дополнительную информацию для пассажиров ведомство пообещало предоставить позднее.

Проект развития Ленинградского вокзала дептранс прорабатывает вместе с РЖД. Интеграцией вокзала в систему Московского транспорта займется Московский метрополитен.

Ленинградский вокзал — старейший из всех железнодорожных вокзалов Москвы. Он был достроен в 1849 году как Петербургский вокзал. Первый поезд прибыл на него из Санкт-Петербурга 3 августа 1851 года. Здание расположено на Комсомольской площади на северо-востоке Москвы, также известной как площадь трех вокзалов. В состав вокзального комплекса входят девять высоких пассажирских платформ. С вокзала отправляются высокоскоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка», а также поезда дальнего следования и пригородные электрички. Через него пролегает Третий московский центральный диаметр (МЦД-3).

Крупные реконструкции Ленинградского вокзала проводились в 1934 году, 1970-х и 1990-х годах. Последние крупные завершились в 2013 и 2018 годах.