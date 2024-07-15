 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию

Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на реконструкцию с 11 августа
Поезда продолжат прибывать на вокзал и отправляться с него по расписанию, но путь к ним изменится. Залы ожидания, кассы и другие услуги будут доступны на Казанском и Ярославском вокзалах. Срок окончания работ дептранс не раскрыл
Здание Ленинградского вокзала
Здание Ленинградского вокзала (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на реконструкцию с 11 августа 2024 года, сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

Все поезда — и пригородные, и дальнего следования — продолжат прибывать на вокзал и будут отправляться отсюда же по расписанию, однако путь к ним изменится, предупредили в дептрансе.

Пройти к поездам дальнего следования в период ремонта можно будет по улице вдоль вокзала. Кассы дальнего следования, камеры хранения и залы ожидания в период реконструкции будут доступны на соседних Казанском и Ярославском вокзалах.

Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы

Дату окончания реконструкции дептранс не назвал. Дополнительную информацию для пассажиров ведомство пообещало предоставить позднее.

В МЖД объяснили очереди на Ярославском вокзале
Общество
Фото:Иван Шаповалов / ТАСС

Проект развития Ленинградского вокзала дептранс прорабатывает вместе с РЖД. Интеграцией вокзала в систему Московского транспорта займется Московский метрополитен.

Ленинградский вокзал — старейший из всех железнодорожных вокзалов Москвы. Он был достроен в 1849 году как Петербургский вокзал. Первый поезд прибыл на него из Санкт-Петербурга 3 августа 1851 года.

Здание расположено на Комсомольской площади на северо-востоке Москвы, также известной как площадь трех вокзалов.

В состав вокзального комплекса входят девять высоких пассажирских платформ. С вокзала отправляются высокоскоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка», а также поезда дальнего следования и пригородные электрички. Через него пролегает Третий московский центральный диаметр (МЦД-3).

Крупные реконструкции Ленинградского вокзала проводились в 1934 году, 1970-х и 1990-х годах. Последние крупные завершились в 2013 и 2018 годах.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ленинградский вокзал реконструкция ремонт Москва
Материалы по теме
В МЖД объяснили очереди на Ярославском вокзале
Общество
Ликсутов рассказал об итогах работы автовокзала «Саларьево» за 4 года
Общество
С Курского вокзала в Москве эвакуировали пассажиров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Ральф Шумахер совершил каминг-аут Спорт, 11:43
Стрелявший в Трампа Крукс снимался в рекламе инвесткомпании BlackRock Политика, 11:41
В Ростове-на-Дону артист цирка умер после падения с высоты во время шоу Общество, 11:36
9 профессий для перехода в IT: с навыками кодинга и без Pro, 11:22
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетями РБК и Millennium, 11:21
Покушение на Трампа. Главное Политика, 11:16
Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки дронов Политика, 11:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Аналитики оценили стоимость сотни самых дорогих квартир Москвы Недвижимость, 11:15
Премьер Эстонии и правительство подали в отставку Политика, 11:06
В Северной Осетии ранили и задержали открывшего огонь по полиции мужчину Общество, 11:01
Инфляция в России ускоряется. Какие акции могут от нее защитить в 2024-м Pro, 11:00
ТАСС узнал о начале дешифровки «черных ящиков» упавшего Superjet Общество, 11:00
Рынки увеличили ставки на победу Трампа в выборах после покушения Инвестиции, 10:55
Делегация с муфтием Татарстана попала под обстрел в Донбассе Политика, 10:50