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В МЖД объяснили очереди на Ярославском вокзале

Фото: Иван Шаповалов / ТАСС
Фото: Иван Шаповалов / ТАСС

На ярославском направлении один из пригородных поездов совершил вынужденную остановку по техническим причинам, из-за этого электрички в сторону Москвы отставали от графика, сообщили РБК в пресс-службе МЖД.

По данным ведомства, в 15:15 мск на перегоне Лосиноостровская — Москва-Пассажирская-Ярославская остановился поезд № 6837 сообщением Фрязино — Ярославский вокзал. Он продолжил движение в 16:09, добавили в МЖД. В компании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

В пресс-службе отметили, что принимают меры для сокращения опоздания задержанных поездов. По данным сервиса Tutu.ru, движение восстановлено, в расписании предупреждают о небольших задержках.

В МЖД сообщили о стабилизации графика поездов после сбоя на МЦД-1
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

«Подслушано электрички Москвы» пишет, что причиной остановки стали неизвестные, которые попытались разъединить межвагонные соединения на платформе Тайнинская. Портал Msk1 сообщает, что утром на ярославском направлении также произошел сбой: тогда вынужденную остановку совершил электропоезд № 6306 Москва — Александров.

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Теги
Москва очередь МЖД Ярославский вокзал новости

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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