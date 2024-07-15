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Осужденный президент «ФСБ» получил УДО за месяц до истечения срока

Экс-сотрудник ФСБ после отставки создал в Балашихе «Фонд содействия безопасности». Он вместе с сообщником пообещал подмосковному предпринимателю избавиться от уголовного преследования за 24 млн руб. и получил срок за мошенничество
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Бывший сотрудник ФСБ и президент созданного в Балашихе ООО «Фонд содействия безопасности» Андрей Першин, который отбывал срок по делу о мошенничестве, получил условно-досрочное освобождение, сообщает «Коммерсантъ».

Осенью 2022 года Першина приговорили к пяти годам колонии. В этот срок засчитали время, которое он провел под стражей во время следствия и суда. Таким образом, ходатайство об УДО Преображенский суд Москвы удовлетворил за месяц до истечения срока.

Першин зарегистрировал «Фонд содействия безопасности» в 2004 году, после отставки из ФСБ. На сайте организации говорилось, что ООО оказывает «профильное содействие органам госбезопасности, а также другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, антитеррористической деятельности», помогает в вопросах экономической, финансовой и физической безопасности и заботится о ветеранах и семьях погибших силовиков.

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Президента фонда и его соратника, председателя балашихинского гаражно-строительного кооператива «Виан» Виталия Клочкова, задержали в 2021 году. По версии следствия, они пытались навязать юридические услуги местному предпринимателю — гендиректору ООО «Лагуна» и ООО «Ирлайн» Сергею Мелину. Сообщники утверждали, что одна из компаний Мелина попала в оперативную разработку, а его самого могут привлечь к уголовной ответственности по факту махинаций с земельными участками. Першин пообещал бизнесмену решить его проблемы за 24 млн руб.

Изначально бизнесмен доверял Першину, так как тот поддерживал связи с бывшими и действующими сотрудниками спецслужб, но позже усомнился в искренности его намерений и обратился с заявлением в настоящее ФСБ.

Фигурантам вменили ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на особо крупное мошенничество). Клочков получил три гда колонии, на свободу он вышел в 2024 году.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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