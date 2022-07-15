Власти Шпицбергена нашли оружие и боеприпасы на иностранном судне

Порт архипелага Шпицберген, архивное фото (Фото: Gwladys Fouche / Reuters)

Норвежские власти изъяли около 50 единиц оружия и значительное количество боеприпасов при обыске на иностранном судне в порту архипелага Шпицберген, пишет портал NRK со ссылкой на помощницу местного губернатора Сёльви Эльведаль.

По ее словам, корабли решили осмотреть по распоряжению администрации, которая выразила «обеспокоенность». Обыски проходили на этой и на прошлой неделе. Власти рассматривают произошедшее как серьезное нарушение оружейного законодательства, за это судоходной компании могут выписать штраф.

«Мы хотим контролировать ввозимое оружие <...> в связи с ситуацией, в которой находится Норвегия, <...> и по соображениям общественной безопасности», — сказала чиновница.

В какой стране зарегистрировано прибывшее судно и кому конкретно оно принадлежит, Эльведаль не уточнила. Однако, по ее словам, речь идет о круизных лайнерах. Представители компании, отметила помощница губернатора, объяснили присутствие оружия на борту необходимостью защищаться от белых медведей.

Власти Шпицбергена рекомендуют носить оружие каждому, кто выходит за пределы населенных пунктов на архипелаге.

В свою очередь, полицейский прокурор Магнус Риндал Фредриксен сказал в интервью NTB, на которое сослался портал, что против судоходной компании завели дело. Является ли оно уголовным или административным, чиновник не уточнил. Ее представителям уже предъявили обвинения.

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