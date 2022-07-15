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Власти Шпицбергена нашли оружие и боеприпасы на иностранном судне

Порт&nbsp;архипелага Шпицберген, архивное фото
Порт архипелага Шпицберген, архивное фото (Фото: Gwladys Fouche / Reuters)

Норвежские власти изъяли около 50 единиц оружия и значительное количество боеприпасов при обыске на иностранном судне в порту архипелага Шпицберген, пишет портал NRK со ссылкой на помощницу местного губернатора Сёльви Эльведаль.

По ее словам, корабли решили осмотреть по распоряжению администрации, которая выразила «обеспокоенность». Обыски проходили на этой и на прошлой неделе. Власти рассматривают произошедшее как серьезное нарушение оружейного законодательства, за это судоходной компании могут выписать штраф.

«Мы хотим контролировать ввозимое оружие <...> в связи с ситуацией, в которой находится Норвегия, <...> и по соображениям общественной безопасности», — сказала чиновница.

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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В какой стране зарегистрировано прибывшее судно и кому конкретно оно принадлежит, Эльведаль не уточнила. Однако, по ее словам, речь идет о круизных лайнерах. Представители компании, отметила помощница губернатора, объяснили присутствие оружия на борту необходимостью защищаться от белых медведей.

Власти Шпицбергена рекомендуют носить оружие каждому, кто выходит за пределы населенных пунктов на архипелаге.

В свою очередь, полицейский прокурор Магнус Риндал Фредриксен сказал в интервью NTB, на которое сослался портал, что против судоходной компании завели дело. Является ли оно уголовным или административным, чиновник не уточнил. Ее представителям уже предъявили обвинения.

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В декабре прошлого года пятый флот ВМС США перехватил рыбацкое судно, у которого не было государственной принадлежности, в северной части Аравийского моря. Военные решили, что оно перевозило оружие и боеприпасы, в том числе автоматы АК-47, контрабандой из Ирана в Йемен хуситам. Пятерых членов экипажа, утверждавших, что они являются гражданами этой страны, отправили на родину. Само судно затопили, а оружие и боеприпасы изъяли.

Теги
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