Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 58,9 (+0,14) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 58,53 (-0,32) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Вице-президента российско-финской компании арестовали по делу о госизмене Бизнес, 11:52
Параллельный импорт техники: что не так Pro, 11:48
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:44
Юг Камчатки засыпало пеплом от Карымского вулкана. Видео Свое дело, 11:39
В России впервые с начала июня выявили более 4 тыс. случаев коронавируса Общество, 11:38
Радулов объяснил возвращение в Россию из НХЛ Спорт, 11:34
Минобороны заявило о восстановлении власти в занятых городах Украины Политика, 11:23
Правительство упростило рефинансирование ипотеки за счет маткапитала Недвижимость, 11:22
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 11:20
Как увеличить доход: неочевидный путь для развития карьеры юриста Pro, 11:11
Клубы НХЛ за день потратили почти $1 млрд на новые контракты Спорт, 11:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:00
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 10:57
Названа дата начала производства российских электрокаров Evolute Авто, 10:56
Политика ,  
0 

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку

Вместе с главой в отставку подало правительство Эстонии. Премьер вернется на пост после утверждения нового кабинета министров
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Sergei Grits / AP)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к президенту страны Алару Карису с просьбой об отставке, передает Delfi.

«Мы созвали внеочередное заседание правительства, чтобы запросить мандат на формирование нового кабинета. Правительство вступит в должность в понедельник. Сегодня днем будут объявлены кандидаты в министры», — сказала премьер.

Агентство отмечает, что вместе с Каллас в отставку подало правительство. Президент Эстонии пожелал новому правительству успеха.

Каллас также предложила созвать 15 июля внеочередное заседание рийгикогу (парламент Эстонии), на котором намерена попросить мандат для своей новой правящей коалиции с «Отечеством» и Социал-демократической партией.

Премьер Эстонии объявила об отставке, чтобы вновь возглавить кабмин
Политика
Фото:NurPhoto / Getty Images

В начале июня предыдущая правящая коалиция, куда входили Центристская партия и Партия реформ, распалась из-за разногласий по законопроекту о модернизации детских садов.

Тогда Каллас предложила лишить должностей всех представителей Центристской партии в правительстве, президент подписал соответствующие указы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Кабальная сделка и другие способы рейдерского захвата. Как защититься
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Офисный невроз: почему некогда любимая работа может вызывать раздражение
Инструкции

После этого премьер-министр заявила о намерении уйти в отставку.
«Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, то было бы много шума и недовольства», — пояснила она.

По словам Каллас, члены партии «Отечество» хотят как можно скорее сформировать новое правительство.

Кая Каллас вступила в Партию реформ Эстонии в 2010-м и через год была избрана в эстонский парламент. С 2014 по 2018 год была депутатом Европейского парламента, заместителем председателя делегации в комитете по сотрудничеству ЕС — Украина.

В январе прошлого года, после отставки правительства Юри Ратаса, стала главой правительства и первой женщиной на этом посту в Эстонии. При ней половину министерских мест также заняли женщины.

После того как Россия начала военную операцию на Украине, обещала поддержать Киев как с политической, так и с материальной точки зрения. Выступала за принятие Украины в Евросоюз.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Эстония премьер-министр отставка
Материалы по теме
Премьер Эстонии объявила об отставке, чтобы вновь возглавить кабмин
Политика
МИД рекомендовал не посещать Эстонию из-за «враждебного отношения»
Политика
Премьер Эстонии объявила об отставке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter