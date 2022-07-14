Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к президенту страны Алару Карису с просьбой об отставке, передает Delfi.
«Мы созвали внеочередное заседание правительства, чтобы запросить мандат на формирование нового кабинета. Правительство вступит в должность в понедельник. Сегодня днем будут объявлены кандидаты в министры», — сказала премьер.
Агентство отмечает, что вместе с Каллас в отставку подало правительство. Президент Эстонии пожелал новому правительству успеха.
Каллас также предложила созвать 15 июля внеочередное заседание рийгикогу (парламент Эстонии), на котором намерена попросить мандат для своей новой правящей коалиции с «Отечеством» и Социал-демократической партией.
В начале июня предыдущая правящая коалиция, куда входили Центристская партия и Партия реформ, распалась из-за разногласий по законопроекту о модернизации детских садов.
Тогда Каллас предложила лишить должностей всех представителей Центристской партии в правительстве, президент подписал соответствующие указы.
После этого премьер-министр заявила о намерении уйти в отставку.
«Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, то было бы много шума и недовольства», — пояснила она.
По словам Каллас, члены партии «Отечество» хотят как можно скорее сформировать новое правительство.
Кая Каллас вступила в Партию реформ Эстонии в 2010-м и через год была избрана в эстонский парламент. С 2014 по 2018 год была депутатом Европейского парламента, заместителем председателя делегации в комитете по сотрудничеству ЕС — Украина.
В январе прошлого года, после отставки правительства Юри Ратаса, стала главой правительства и первой женщиной на этом посту в Эстонии. При ней половину министерских мест также заняли женщины.
После того как Россия начала военную операцию на Украине, обещала поддержать Киев как с политической, так и с материальной точки зрения. Выступала за принятие Украины в Евросоюз.