Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку

Вместе с главой в отставку подало правительство Эстонии. Премьер вернется на пост после утверждения нового кабинета министров

Кая Каллас (Фото: Sergei Grits / AP)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к президенту страны Алару Карису с просьбой об отставке, передает Delfi.

«Мы созвали внеочередное заседание правительства, чтобы запросить мандат на формирование нового кабинета. Правительство вступит в должность в понедельник. Сегодня днем будут объявлены кандидаты в министры», — сказала премьер.

Агентство отмечает, что вместе с Каллас в отставку подало правительство. Президент Эстонии пожелал новому правительству успеха.

Каллас также предложила созвать 15 июля внеочередное заседание рийгикогу (парламент Эстонии), на котором намерена попросить мандат для своей новой правящей коалиции с «Отечеством» и Социал-демократической партией.

В начале июня предыдущая правящая коалиция, куда входили Центристская партия и Партия реформ, распалась из-за разногласий по законопроекту о модернизации детских садов.

Тогда Каллас предложила лишить должностей всех представителей Центристской партии в правительстве, президент подписал соответствующие указы.

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После этого премьер-министр заявила о намерении уйти в отставку.

«Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, то было бы много шума и недовольства», — пояснила она.

По словам Каллас, члены партии «Отечество» хотят как можно скорее сформировать новое правительство.