Обвиняемая в распространении порнографии Цветкова объявила голодовку

Юлия Цветкова (Фото: ann.khodyreva.9 / Facebook)

ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, которую обвиняют в распространении порнографии, объявила голодовку. Об этом сообщается на странице ее матери Анны Ходыревой в Facebook.

«Сегодня, 1 мая, я объявляю голодовку <...> Мое требование просто. Я прошу государство «быть мужиком». Хотите меня осудить? Пожалуйста. Но делайте это открыто», — говорится в сообщении.

Цветкова также потребовала, чтобы процесс по ее делу не затягивали и предоставили ей общественного защитника.

Она добавила, что ей было страшно решиться на голодовку, поскольку она не знает, сможет ли дойти до конца, однако терять ей «особо нечего».