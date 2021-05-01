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Политика ,  
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Обвиняемая в распространении порнографии Цветкова объявила голодовку

Юлия Цветкова
Юлия Цветкова (Фото: ann.khodyreva.9 / Facebook)

ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, которую обвиняют в распространении порнографии, объявила голодовку. Об этом сообщается на странице ее матери Анны Ходыревой в Facebook.

«Сегодня, 1 мая, я объявляю голодовку <...> Мое требование просто. Я прошу государство «быть мужиком». Хотите меня осудить? Пожалуйста. Но делайте это открыто», — говорится в сообщении.

Цветкова также потребовала, чтобы процесс по ее делу не затягивали и предоставили ей общественного защитника.

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Фото:public131738005 / VK

Она добавила, что ей было страшно решиться на голодовку, поскольку она не знает, сможет ли дойти до конца, однако терять ей «особо нечего».

В отношении Юлии Цветковой возбудили дело о распространении порнографии (п. «б», ч. 3, ст. 242 УК) в ноябре 2019 года. Поводом для возбуждения дела стал принадлежащий ей паблик во «ВКонтакте», где она выкладывала собственные рисунки со стилизованными изображениями женских половых органов. До марта 2020 года она находились под домашним арестом, меру пресечения заменили на подписку о невыезде.

Летом 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких российских городах прошли акции в поддержку Юлии Цветковой.

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