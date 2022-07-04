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Директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев сообщил об увольнении

Один из самых «медийных» российских филологов, специалист по диалектам, фонетике и эволюции языка, объявляя об увольнении, написал в соцсети: «никакого Z-ректора»

Филолог Игорь Исаев заявил, что уволился с должности директора Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом он написал в Facebook (соцсеть принадлежат Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

«Уволился из директоров. Буду скучать по любимым студентам и лучшим в мире коллегам. Зато никакого Z-ректора», — написал Исаев.

Он не сообщил подробностей о своем увольнении, разместив в соцсети лишь изображение обложки трудовой книжки на фоне логотипа института.

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Исаев был директором Института лингвистики РГГУ с 2016 по 2022 год, в университете был членом ученого совета РГГУ, членом редколлегии Московского лингвистического журнала при РГГУ, организатором и сопредседателем круглого стола «Диалектология и лингвистическая география».

Согласно информации на сайте института, Исаев с 2021 года преподает на кафедре теоретической и прикладной лингвистики МГУ, а также в Школе лингвистики НИУ ВШЭ. На преподавательской работе в РГГУ с 2008 года. В 2005-2014 годах преподавал в Московском государственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова, в 2000-2004 годах — во Владимирском государственном педагогическом университете.

Исаев был соведущим нескольких выпусков подкаста «Розенталь и Гильденстерн», посвященных диалектам, а также часто выступал с комментариями на ТВ и радио.

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Ректор РГГУ Александр Безбородов подписал 4 марта обращение ректоров российских вузов с призывом поддержать решение властей «добиться демилитаризации и денацификации Украины и тем самым защитить себя от нарастающих военных угроз». Обращение подписали также более 100 ректоров и глав учебных заведений.

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В начале марта Минобороны России сообщило, что латинские символы Z и V, нанесенные на российскую технику, которая участвует в спецоперации на Украине, имеют определенное значение: Z означает «За победу», а V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена».

Многие чиновники, депутаты и публичные деятели стали использовать данные символы для демонстрации поддержки спецоперации, с ними начали изготавливать значки, наклейки, а также одежду. Художественный руководитель московского театра Олега Табакова Владимир Машков разместил букву Z на фасаде театра. Ее выполнили в виде огромной георгиевской ленты и смонтировали на фасаде при помощи подъемников.

Часть деятелей искусства и науки не поддержала это. В частности, в апреле, после 33 лет работы, уволился и уехал из России худрук и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган. Он занимал этот пост с 1989 года.

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Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин заявил о необходимости «денацификации» и «демилитаризации» страны, а также для спасения населения Донбасса от «геноцида». Минобороны заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам.

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РГГУ лингвист увольнение Украина
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