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Регионы оценили готовность к вспышке оспы обезьян

Как минимум в шести регионах России проводились учения по борьбе с оспой обезьян
На текущей неделе в России был зарегистрирован первый случай заболевания оспой обезьян. Вирус продолжает распространяться в неэндемических районах. РБК опросил регионы, чтобы узнать, как они подготовились к встрече с вирусом
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На этой неделе в России, в Санкт-Петербурге, был подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. Случай завозной, по данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, инфицирование россиянина произошло «в одной из европейских стран». Ведомство также отчиталось о том, что пациент был изолирован в отдельном боксе в одной из больниц города, все контактные случаи уже определены и находятся под постоянным наблюдением врачей.

С начала мая вирус начал распространяться за пределами эндемических районов (тех, для которых заболевание характерно), случай заражения оспой был зафиксирован в Великобритании, а затем и в других странах Западной Европы. На сегодняшний день всего в мире зарегистрировано 10,6 тыс. случаев, из них более 8,5 тыс. — в Европе, сообщала ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Оспа обезьян — вирусное заболевание, в 1970 году впервые было выявлено у человека. Основные пути передачи — при плотном контакте с зараженным, его биологическими жидкостями, вирус также может передаваться воздушно-капельным путем.

Инкубационный период, как правило, составляет от шести до 13 дней, но может продлиться вплоть до трех недель. Характерные симптомы — повышение температуры, головная и мышечная боль, увеличение лимфоузлов, слабость. Также, по данным ВОЗ, сыпь появляется на третий день после повышения температуры и имеет локализацию на лице (в 95%), ладонях и ступнях (70%) и других поверхностях кожи и слизистой человека.

Летальность западноафриканского штамма, который сейчас получил распространение в мире, составляет 3,6%, при этом заболевание проходит самостоятельно. Среди возможных осложнений — присоединение вторичных инфекций, сепсис и др.

Роспотребнадзор и Минздрав выпустили рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям, а также профилактике и лечению оспы обезьян. РБК попросил региональных чиновников рассказать, как они готовятся к возможной вспышке. На момент выхода материала РБК не получил ответа на запрос от комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, где был выявлен первый случай заражения.

Москва

В департаменте здравоохранения Москвы РБК сообщили, что при выявлении больных оспой обезьян и пациентов с подозрением на вирус медорганизации готовы оказать всю необходимую помощь и провести противоэпидемические мероприятия по рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава.

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Красноярский край

По плану санитарной охраны в регионе предусмотрено семь госпитальных баз (база включает в себя госпиталь, изолятор, инфекционную больницу. — РБК) с боксированными палатами для приема пациентов в том числе с вирусом оспы обезьян, которые находятся в межрайонных центрах, сообщила РБК главный внештатный эпидемиолог минздрава Красноярского края Наталья Бахарева. С появлением информации о первых случаях в Красноярске были усилены меры санитарного досмотра. В основном жители региона проходят такой досмотр уже по прибытии в Москву из мест распространения вируса.

Роспотребнадзор и Минздрав ранее организовывали подготовку медработников по вопросам диагностики и профилактики оспы обезьян, и материалы были разосланы тем медучреждениям, которые могут столкнуться с этим заболеванием, продолжает Бахарева. Также с апреля по июнь более 20 тыс. медработников первичного звена прошли специальные учения по работе в защитной одежде, где также рассказывалось, как должен меняться режим работы, если появляется пациент с оспой обезьян. Эпидемиолог также заявила РБК, что лаборатории региона готовы к диагностике обезьяньей оспы, в Красноярском крае есть тест-системы центра «Вектор», выделенный материал методом ПЦР будет направляться в федеральные референс-центры.

Челябинская область

Медработник при появлении подозрения на оспу обезьян у пациента после его осмотра и опроса должен вызывать скорую помощь и временно изолировать пациента, а также составить перечень людей, контактировавших с ним, рассказывает РБК первый замгубернатора области Ирина Гехт, после этого пациент госпитализируется в бокс инфекционной больницы, а за контактными ведется наблюдение в стационаре или дома в течение трех недель.

Для медработников области было организовано обучение, а в медицинских организациях провели учения, как медики должны действовать в случае выявления у пациента оспы. Для оказания помощи пациентам с вирусом в области определены 18 баз с изоляторами, инфекционными больницами и т.д. Для оказания скорой помощи задействовано 278 бригад, которые готовы в круглосуточном режиме к работе с пациентами с подозрением на обезьянью оспу, говорит Гехт.

Также больницы полностью обеспечены и пополняются запасами средств индивидуальной защиты (СИЗ), антисептиками и другими медизделиями. Сейчас в России отсутствуют зарегистрированные лекарства для лечения самой причины возникновения оспы обезьян, но медорганизации полностью обеспечены лекарствами для симптоматического лечения.

Оспа обезьян в цифрах и фактах. Инфографика
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Пермский край

В пресс-службе минздрава Пермского края РБК также заявили, что медработники региона ранее обучились правилам профилактики и лечению заболевания, а специальные учения проводились на базе Пермской краевой клинической инфекционной больницы. На этой неделе главный инфекционист министерства здравоохранения провел встречу с медиками, где обсуждались противоэпидемические мероприятия, вопросы забора транспортировки и диагностики материала у пациентов с подозрением на вирус обезьяньей оспы. В пресс-службе также добавили, что регион обеспечен препаратами для лечения, СИЗами и бригады скорой помощи готовы к оказанию помощи.

Воронежская область

В департаменте здравоохранения региона РБК сообщили, что регион также провел обучение медработников, а инфекционные стационары приняли участие в специально организованном семинаре федерального Роспотребнадзора. На момент начала недели в области не зарегистрировано случаев оспы обезьян, но госпитализироваться такие пациенты будут либо в инфекционные больницы, либо в специально перепрофилированные медучреждения на той административной территории, где больной был выявлен.

Для изоляции больных регион подготовил 245 боксов, также для перепрофилирования под госпиталь предусмотрены 350 коек в 34 медорганизациях, для перепрофилирования под изолятор — 935 коек в 34 больницах. Для доставки пациентов с оспой предусмотрено 37 автомобилей и еще 40 находятся в резерве. В депздраве Воронежской области заверили, что эвакуационные бригады укомплектованы всем необходимым для транспортировки, а медики на 100% обеспечены СИЗами.

Омская область

У пассажиров, которые приехали из регионов-эндемиков на борту и в терминалах проводится двойной контроль температуры, при повышенной температуре медики аэропорта ставят диагноз и принимают решение о госпитализации, а у пассажиров на рейсе собирают анкеты для наблюдения в качестве контактных, сообщили РБК в управлении Роспотребнадзора Омской области. Там добавили, что на санитарно-контрольных пунктах региона круглосуточно проверяется грузовой и легковой транспорт, туристические автобусы.

В минздраве Омской области РБК сообщили, что для больных оспой обезьян предусмотрена госпитализация как детей, так и взрослых — для этого в муниципальных больницах будут определены инфекционные боксы для изоляции и лечения. Также определены инфекционные бригады скорой помощи, в каждом лечебном учреждении есть оперативные планы по обеспечению готовности, к работе может привлекаться санитарный транспорт и дополнительный автотранспорт.

Число СИЗов, средств для симптоматического лечения и других средств для оказания помощи в регионе минздрав оценил как достаточное.

Новосибирская область

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области РБК также сообщили об усиленном контроле, двойном измерении температуры и анкетировании пассажиров, которые приезжают в регион из зарубежных стран. При характерных для оспы обезьян симптомах взрослые госпитализируются в Городскую инфекционную клиническую больницу № 1, дети — в Детскую городскую клиническую больницу № 3.

Нижегородская область

В министерстве здравоохранения региона сообщили РБК, что все медучреждения Нижегородской области готовы к противоэпидемиологическим мероприятиям, а также на территории области проводились специальные учения для отработки действий в случае завоза заболевания.

Республика Башкортостан

Количество больниц, которые выделят для оказания помощи пациентам с обезьяньей оспой, определится, когда станет понятно, сколько будет больных, — «будет выделено, сколько необходимо», сообщили РБК в минздраве республики. Медоборудование для проведения УЗИ, ЭКГ, рентгены, пульсоксиметры и др. есть в достаточном количестве, в том числе после [пандемии] COVID-19. «Противочумные костюмы умеет надевать каждый доктор, их запас составляет более чем на полгода. Но нужно понимать, что оспа обезьян — это, как правило, единичные случаи, они сразу же купируются и человек изолируется», — сообщили РБК в минздраве.

Краснодарский край

В Краснодарском крае есть пять инфекционных больниц и 56 инфекционных отделений на базе многопрофильных больниц, для того чтобы оказывать помощь и изолировать пациентов с подозрением на оспу обезьян, заявил РБК главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава края Сергей Зотов. Он, так же как и представители других регионов, отметил, что министерство ранее провело учения с вводом условного больного с подозрением на оспу обезьян и отработкой совместных навыков взаимодействия.

Число бригад скорой помощи будет выделяться исходя из необходимости, они укомплектованы средствами защиты медиков. Сами больницы обеспечены достаточным количеством оборудования — УЗИ, ЭКГ, КТ и др. для помощи пациентам с оспой обезьян, также есть запас средств индивидуальной защиты на полтора месяца.

Зотов также подчеркнул, что в России пока нет лекарств для нейтрализации причины оспы обезьян, поэтому клинический уход за пациентами направлен для облегчения симптомов и предотвращения осложнений.

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Егор Губернаторов, Анастасия Серова Анастасия Серова, Екатерина Костина Екатерина Костина, Любовь Порываева Любовь Порываева
Оспа обезьян регионы Минздрав больницы Скорая помощь
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