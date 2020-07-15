В Минтрансе назвали срок запуска сервиса беспилотных такси

В министерстве считают, что выпустить автономные машины на городские улицы можно будет к 2024 году. В «Яндексе» надеются, что это произойдет раньше

Первые беспилотные такси могут появиться в Москве в 2024 году. Как сообщает агентство ТАСС, об этом заявил заместитель министра транспорта Алексей Семенов.

По словам чиновника, автономные такси без водителей появятся через четыре года, в случае если будет реализован план, который разрабатывается заинтересованными ведомствами (Минтрансом, МВД и Минпромторгом) и ключевыми компаниями.

Представитель «Яндекса» заявил РБК, что на определенных территориях беспилотные такси могут появиться и до 2024 года. Он отметил, что в Иннополисе (новый город в Татарстане) технология уже готова к внедрению.

«Если мы говорим о сильно загруженных центрах мегаполисов, то, по нашей оценке, к ним технология будет готова через три-четыре года. Спрос на транспортные и логистические услуги рос и до пандемии, а сейчас только ускорился, и беспилотный транспорт поможет его компенсировать», — сообщил представитель компании.

В апреле текущего года президент Владимир Путин поручил начать подготовку к тестированию и постепенному допуску на дороги беспилотных автомобилей. Сейчас при тестировании беспилотных машин за рулем должен быть инженер.

Тестирование проводят в Москве и еще десятке регионов. В столице в эксперименте участвует «Яндекс», тестирования проводят в районах Раменки и Очаково-Матвеевское и на Комсомольском проспекте в Центральном административном округе.