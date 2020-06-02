«Яндекс» представил четвертое поколение беспилотных автомобилей

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Компания «Яндекс» представила новое поколение своих беспилотных автомобилей, которое создали совместно с компанией Hyundai Mobis. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», которое поступило в РБК.

Речь идет о модели Hyundai Sonata. Специалисты Mobis доработали электронные блоки управления автомобиля с учетом задач автономного вождения, а инженеры «Яндекса» усовершенствовали в автомобиле набор сенсоров, сообщили в компании. Так, теперь на крыше появились радары для более точного распознавания машин впереди и за автомобилем, а лидары на передних крыльях лучше различают пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора, говорится в сообщении.

В «Яндексе» сообщили, что первые беспилотные Hyundai Sonata уже тестируют на улицах в Москве, а до конца 2020 года в компании планируют получить около 100 таких автомобилей.



В апреле текущего года президент Владимир Путин поручил начать подготовку к тестированию и постепенному допуску на дороги беспилотных автомобилей. Сейчас при тестировании беспилотных автомобилей за рулем должен быть инженер. Тестирование проводят в Москве и еще десятке регионов. В столице в эксперименте беспилотников участвует «Яндекс», тестирования проводят в районах Раменки и Очаково-Матвеевское, на Комсомольском проспекте и в Центральном административном округе.