За сутки в России умерли 156 человек с коронавирусом
В России за последние сутки умерли 156 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.
Накануне оперативный штаб сообщал о смерти 175 человек. Всего с начала эпидемии в стране умерли 11 770 пациентов.
По числу смертей за сутки по-прежнему лидирует Москва. В столице за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом.
На первых местах по числу жертв коронавирусной инфекции находятся Москва (4234), Санкт-Петербург (1676) и Московская область (1022). Вслед за ними в списке регионов идут: