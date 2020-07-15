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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в России умерли 156 человек с коронавирусом

Общее количество смертей с начала эпидемии достигло 11 770 человек. Россия находится на 11-м месте среди всех стран по количеству умерших от коронавируса
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России за последние сутки умерли 156 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Накануне оперативный штаб сообщал о смерти 175 человек. Всего с начала эпидемии в стране умерли 11 770 пациентов.

По числу смертей за сутки по-прежнему лидирует Москва. В столице за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

На первых местах по числу жертв коронавирусной инфекции находятся Москва (4234), Санкт-Петербург (1676) и Московская область (1022). Вслед за ними в списке регионов идут:

  • Дагестан (419 умерших);
  • Нижегородская область (312);
  • Красноярский край (235);
  • Свердловская область (175);
  • Ростовская область (172).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всего, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире от коронавируса умерли 578,6 тыс. человек. Заразились 13,32 млн. Россия среди всех стран находится на 11-м месте по количеству смертей и на четвертом — по числу зараженных.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в мае 2020 года число умерших в России выросло по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 11,9%. Основной причиной такого роста, по ее словам, стала коронавирусная инфекция COVID-19. По данным Росстата, в мае 2020 года в России умерли 172,9 тыс. человек, что на 11,89% больше, чем годом ранее (было 154,5 тыс.). При этом число умерших непосредственно от COVID-19 с учетом тех, у кого наличие вируса не было подтверждено анализами, Росстат оценил в 7444 человека.

Автор: Артем Филипенок
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