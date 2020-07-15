За сутки в России умерли 156 человек с коронавирусом

Общее количество смертей с начала эпидемии достигло 11 770 человек. Россия находится на 11-м месте среди всех стран по количеству умерших от коронавируса

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России за последние сутки умерли 156 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Накануне оперативный штаб сообщал о смерти 175 человек. Всего с начала эпидемии в стране умерли 11 770 пациентов.

По числу смертей за сутки по-прежнему лидирует Москва. В столице за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

На первых местах по числу жертв коронавирусной инфекции находятся Москва (4234), Санкт-Петербург (1676) и Московская область (1022). Вслед за ними в списке регионов идут: