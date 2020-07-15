СМИ узнали о планах властей ограничить полеты несерийных самолетов

Противники законопроекта говорят, что запрет использовать несерийные воздушные суда при авиаработах приведет к убыткам сельхозпроизводителей

Фото: Роман Вуколов / ТАСС

Глава Росавиации Александр Нерадько поручил проработать изменения в Воздушный кодекс, которые предусматривают запрет на использование при проведении авиационных работ единичных экземпляров воздушных судов (ЕЭВС), то есть летательных аппаратов, которые не являются серийными. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поручение главы ведомства от 16 июня.

При этом в Минтрансе и Росавиации изданию заявили, что законопроект о запрете ЕЭВС не разрабатывается.

Тем не менее с просьбой не запрещать эксплуатацию ЕЭВС к Нерадько уже обратилась Ассоциация авиаработ. Ее глава Вадим Цыганаш объяснил «Известиям», что несерийные самолеты в настоящее время выполняют большинство авиахимических работ, а также работ по защите и охране лесов.

Цыганаш утверждает, что реальной замены ЕЭВС нет, а запрет на их эксплуатацию повлечет финансовые потери сельхозпроизводителей. Объяснил он это тем, что прекращение химобработки земель, которое производится при помощи таких летательных аппаратов, приведет к снижению урожайности. Сократится, по его словам, также охрана и защита лесов, поскольку для этих целей в случае принятия поправок в Воздушный кодекс понадобятся более дорогие в эксплуатации типовые суда.

«Известия» пишут, что альтернативой для ЕЭВС могут стать российские легкомоторные самолеты Т-500, которые должны производить в Татарстане. Однако их сборочное производство до сих пор не запущено, а стоимость одного самолета может быть в несколько раз дороже аналогичного ЕЭВС.