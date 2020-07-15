В США отменят решение о высылке иностранцев из-за обучения онлайн

Власти США согласились отменить требование для иностранных студентов покинуть страну в случае, если их занятия в осеннем семестре пройдут онлайн. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на решение суда.

После того, как власти США объявили о новой политике в начале июля, Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали судебный иск. Также в суд обратились генеральные прокуроры по меньшей мере 18 штатов, включая Массачусетс и Калифорнию. По результатам судебного разбирательства было решено отменить требование и разрешить иностранцам учиться онлайн.

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