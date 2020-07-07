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США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну

Студентам необходимо будет уехать, если занятия осеннего семестра в их учебном заведении пройдут полностью в онлайн-формате. В качестве альтернативы им предложено сменить вуз на тот, где хотя бы часть занятий проходит очно
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Иностранные студенты, обучающиеся в США, должны будут покинуть страну, если осенний семестр в их учебном заведении пройдет полностью в формате онлайн. Об этом говорится в сообщении Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Под ограничения попадут студенты с визами F-1 и M-1. В сообщении также говорится о том, что студентам, чьи университеты решат перейти на онлайн-обучение, не будут выдаваться визы, их также не пустят в страну.

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате. «В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями, включая процедуру выдворения из страны, но не ограничиваясь ею», — говорится в сообщении Иммиграционной и таможенной полиции.

Исключение также будет сделано для студентов, хотя бы часть занятий которых проходит очно.

Учебным заведениям предписано уведомить студентов в течение десяти дней о переходе на систему онлайн обучения.

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По мнению заместителя президента Американского совета по образованию Брэда Фансворта, нововведения ICE приведут к еще большей путанице и неопределенности. Его слова передает CNN. Среди прочего неясно, отметил он, что случится, если ситуация с заражением коронавирусом ухудшится осенью и университеты, которые продолжали очное обучение, поймут, что ради безопасности студентов и преподавателей должны перейти на онлайн-обучение.

Президент Гарвардского университета Ларри Бэкоу осудил инициативу властей, отмечает издание. По его словам, распоряжение ICE «навязывает грубый универсальный подход к сложной проблеме, оставляя иностранным студентам, особенно обучающимся по онлайн-программам, мало возможностей кроме как покинуть страну или сменить вуз». Бэкоу считает, что требование покинуть страну подрывает подход, которого придерживались многие организации, балансируя между необходимостью продолжать академические программы и соблюдать безопасность в условиях пандемии.

В конце июня президент Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий выдачу временных рабочих виз. Свое решение он обосновал необходимостью поддержать граждан США в условиях сокращения рабочих мест из-за кризиса и стремлением ограничить конкуренцию со стороны приезжих.

Автор: Мария Лисицына
Теги: вуз, США, обучение онлайн
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