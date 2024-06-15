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Общество ,  
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Сбивший людей в Благовещенске попросил самого сурового наказания

59-летний Евгений Бакарюкин заявил в суде, что «страшное злодеяние совершил» и «очень сожалеет». Суд арестовал его до 14 августа. Накануне он вылетел на машине на тротуар и сбил пешеходов, жертвами аварии стали пять человек

Сбивший людей в Благовещенске попросил самого сурового наказания
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Водитель, сбивший людей в Благовещенске, заявил в суде, что заслуживает «самого сурового наказания», передает «РИА Новости».

«Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал то же самое», — сказал 59-летний Евгений Бакарюкин.

По его словам, он работает таксистом и в тот день начал выполнять заказы в 4:15. «Выполнил 33 заказа и к обеду устал. Выпили с другом примерно бутылку водки 0,7 литра», — рассказал водитель. «То, что сел за руль пьяным, не имеет никакого оправдания», — добавил он. Бакарюкин также сообщил, что раньше не управлял автомобилем пьяным и что у него не было ни одного ДТП. Суд арестовал его до 14 августа.

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По данным МВД, накануне вечером в Благовещенске на улице Василенко водитель, не справившись с управлением, на высокой скорости сбил пешеходов на тротуаре. В результате аварии погибли женщина и двое детей 14 и 15 лет. Еще шесть человек пострадали. Впоследствии двое пострадавших умерли в больнице.

Бакарюкину предъявлено обвинение в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц — п. «а» ч. 6 ст. 264 УК. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
Благовещенск ДТП пьяный водитель

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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