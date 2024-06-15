 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Сбившего людей в Благовещенске водителя заключили под стражу

Сбившего людей в Благовещенске водителя отправили под стражу на два месяца

Сбившего людей в Благовещенске водителя заключили под стражу
Video

В Благовещенске водитель минивэна, в ДТП с которым погибли пять человек, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Амурской области.

«Благовещенским городским судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Водителя Е.В. Бакарюкина арестовали на два месяца, до 14 августа, передает пресс-служба суда.

59-летнему мужчине предъявили обвинение в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц — п. «а» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Число погибших в результате ДТП в Благовещенске выросло до пяти
Общество

14 июня автомобиль обвиняемого на большой скорости вылетел на тротуар на улице Василенко в Благовещенске и сбил несколько человек. Три человека — женщина и двое подростков — погибли на месте. Еще двое пострадавших умерли в больнице. По последним данным минздрава Амурской области, четверо пострадавших находятся в больницах.

СК выяснил, что водитель минивэна был пьян. Сам мужчина заявил, что в автомобиле отказала педаль тормоза, писал Shot. По данным телеграм-канала, виновник аварии — уроженец Красноярского края Евгений Бакарюкин, который ранее работал охранником. Мужчина купил машину в октябре 2023 года и с тех пор получил три штрафа на общую сумму 4 тыс. руб. за нарушения правил дорожного движения.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Амурская область Благовещенск ДТП арест заключение под стражу

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Благовещенске автомобиль въехал в прохожих
Общество
Виновник ДТП с тремя погибшими в Благовещенске был пьян
Общество
СК завел уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Благовещенске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
В Виннице военный застрелил жену и ее подругу и покончил с собой Общество, 10:48
Счетная палата проверит эффективность налогового режима для самозанятых Экономика, 10:30
В Якутии самолет Ан-24 вернулся на аэродром вылета из-за неисправности Общество, 10:04
Что будет с курсом доллара: прогнозы экспертов в новой системе координат Инвестиции, 10:00
Какое оружие Украине разрешили использовать для ударов вглубь России Политика, 10:00
Грядет бюджетный кризис: почему инвесторы в рынки Франции боятся Ле Пен Pro, 09:40
Фанаты вывесили российские флаги на матче открытия Евро Спорт, 09:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Германии призвали фанатов употреблять наркотики вместо алкоголя на Евро Спорт, 09:36
Кто из игроков российских клубов выступит на Евро Спорт, 09:30
Сбившего людей в Благовещенске водителя заключили под стражу Общество, 09:21
США ввели санкции против Мосбиржи. Что будет с бизнесом компании Pro, 09:09
Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США Финансы, 09:00
CBS сообщила о планах США легализовать часть нелегальных мигрантов Политика, 08:54
Володин призвал украинских депутатов обсудить предложения Путина по миру Политика, 08:51