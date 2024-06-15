Сбившего людей в Благовещенске водителя заключили под стражу

Сбившего людей в Благовещенске водителя отправили под стражу на два месяца

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В Благовещенске водитель минивэна, в ДТП с которым погибли пять человек, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Амурской области.

«Благовещенским городским судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Водителя Е.В. Бакарюкина арестовали на два месяца, до 14 августа, передает пресс-служба суда.

59-летнему мужчине предъявили обвинение в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц — п. «а» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

14 июня автомобиль обвиняемого на большой скорости вылетел на тротуар на улице Василенко в Благовещенске и сбил несколько человек. Три человека — женщина и двое подростков — погибли на месте. Еще двое пострадавших умерли в больнице. По последним данным минздрава Амурской области, четверо пострадавших находятся в больницах.

СК выяснил, что водитель минивэна был пьян. Сам мужчина заявил, что в автомобиле отказала педаль тормоза, писал Shot. По данным телеграм-канала, виновник аварии — уроженец Красноярского края Евгений Бакарюкин, который ранее работал охранником. Мужчина купил машину в октябре 2023 года и с тех пор получил три штрафа на общую сумму 4 тыс. руб. за нарушения правил дорожного движения.