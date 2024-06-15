Сбившего людей пьяного водителя в Благовещенске поместили в изолятор

Водителя минивэна, сбившего пешеходов в Благовещенске, задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Амурской области в телеграм-канале.

«Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили в СК.

Ранее сотрудники Следственного комитета задержали 59-летнего жителя областного центра, заведено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Днем 14 июня три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Благовещенске. Автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар. Пострадавших госпитализировали в Амурскую областную клиническую больницу, однако количество пострадавших в Минздраве Амурской области не уточнили.

Как уточнил мэр Благовещенска Олег Имамеев, погибшие — 49-летняя женщина и мальчики 14 и 15 лет. Шесть человек, включая трех детей находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, добавил он.