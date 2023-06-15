В Москве построят тоннель длиной 20 км для МЦД-5

Пятый Московский центральный диаметр соединит ярославское и павелецкое направления электричек, его предполагаемая протяженность составит 89 км. До конца 2023 года власти планируют запустить МЦД-3 и МЦД-4

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В Москве началось строительство пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5), для этого под городом будет прорыт тоннель длиной около 20 км, сообщил на ПМЭФе мэр Сергей Собянин.

Собянин назвал каждый из пяти диаметров самым крупным транспортным проектом в Европе. По словам мэра, первый и второй МЦД перевозят в день 500 тыс. человек. Еще два запустят в этом году, они будут перевозить в сутки миллион человек.

«Пятый остается — такой небольшой, надо прорыть под Москвой, это километров 20 под землей, но уже этим занимаемся», — сказал он.

Московские центральные диаметры объединяют пригородные электрички и столичное метро, они проходят через всю Москву и не привязаны к конкретным вокзалам. На маршрутах созданы пересадки на станции метро, Московского центрального кольца и железнодорожные станции. Движение по первым двум маршрутам — Белорусско-Савеловскому (Одинцово — Лобня) и Курско-Рижскому (Нахабино — Подольск) — запустили в ноябре 2021 года. Открытие Ленинградско-Казанского (МЦД-3, Зеленоград — Раменское) и Киевско-Горьковского (МЦД-4, Апрелевка — Железнодорожный) маршрутов запланировано до конца 2023 года.

Пятый диаметр должен соединить ярославское и павелецкое направления железной дороги, он свяжет подмосковные Мытищи, Пушкино, Королев, Щелково и Фрязино на севере с Домодедово и Видным на юге Подмосковья. Его предполагаемая протяженность — 89 км, будет построено 39 станций. Запустить диаметр собираются в 2025–2026 годах.

Власти прорабатывали несколько проектов и оценивали каждый с учетом их стоимости; в частности, МЦД-5 планировали проложить через МЦК, но от этой идеи отказались из-за загруженности ветки. Собянин в ноябре прошлого года называл подготовку проекта пятого диаметра «архисложной задачей».