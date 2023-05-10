Собянин рассказал о ходе работ по запуску МЦД-4 у Белорусского вокзала

Фото: Mos_sobyanin / Telegram

Движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами восстановлено, интервал вновь составляет в часы пик 5–10 минут. Снова каждые полчаса отправляются аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево на всем участке от Одинцово до Белорусского вокзала. Об этом в своем телегам-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Технологическое окно было открыто для железнодорожников с 29 апреля для запуска второго главного пути и отмены реверса. За время сложных строительных работ железнодорожная зона в центре города фактически была отстроена заново: был уложен первый главный путь протяженностью 2,1 км на участке от Белорусского вокзала до Беговой, 2,8 км второго пути на участке от Беговой до Савеловского вокзала и 0,5 км третьего пути между вокзалами.

Работы были необходимы для запуска нового маршрута городской электрички — МЦД-4. Он пройдет от Апрелевки на западе до Железнодорожного на востоке. В центре Москвы маршрут пройдет параллельно уже функционирующему диаметру МЦД-1 — для этого рабочие приступают сейчас к укладке дополнительных путей на перегоне от Белорусского до Савеловского вокзала.

Кроме того, изменилась схема посадки и высадки на платформах Белорусского вокзала. На временные платформы можно попасть с Тверского путепровода, для удобства там установлена новая навигация. В планах мэрии остается дальнейшее обновление платформ, переходов и вестибюлей, идет активная подготовка к запуску четвертого диаметра на Савеловском вокзале и на станции Беговая.