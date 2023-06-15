СК: владелец кафе «Шаурму хочу» задержан после отравления 62 человек в Братске

В Приангарье задержали владельца «Шаурму хочу» после 62 отравлений

СК задержал и допросил владельца кафе «Шарму хочу в Братске», 62 посетителя которого отравились. Уголовное дело заведено по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности

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Следователи задержали и допросили владельца кафе быстрого питания «Шаурму хочу» после отравления 62 человек, среди которых 29 госпитализированы, в том числе пять детей. Об этом сообщает СК по Иркутской области.

«Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо», — пояснили в ведомстве.

Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарных требований, технологического процесса приготовления блюд, условий хранения продуктов и соблюдения личной гигиены сотрудников, кафе временно запретили деятельность. Следователи допросили, помимо владельца, персонал «Шаурму хочу» и пострадавших.

Дело заведено по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК). Предельное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

О массовом отравлении шаурмой сообщило 14 июня региональное управление Роспотребнадзора. У пострадавших выявили острую кишечную инфекцию. Губернатор Игорь Кобзев взял ситуацию на личный контроль.

Всех сотрудников кафе направили на бактериологичскую экспертизу, следователи изъяли гриль-печи и документацию.