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Общество ,  
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Японское посольство возобновило выдачу виз для туристов из России

Въехать в Японию по туристической визе россияне смогут с 10 июня 2022 года. Однако для посещения друзей и знакомых придется еще подождать — пока речь идет только об организованных туристах.

Посольство Японии в России сообщило, что с 10 июня возобновляется возможность въезда в Японию российских туристов. Об этом сообщается на сайте посольства.

Визы «с целью посещения знакомых» пока не выдаются, уточнили в посольстве,

С 1 июня 2022 года для прибывающих из России в Японию граждан все карантинные меры отменяются. Обязательным остается наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования. Тест нужно сдать за 72 часа до выезда из России.

«Тестирование можно пройти в любых лабораториях и клиниках на территории Российской Федерации, методы диагностики коронавируса в которых соответствуют вышеуказанным требованиям», — говорится в сообщении.

Кроме того, для получения визы необходимо предоставить дополнительный документ от японской туристической компании, которая выступает гарантом, уточнили в посольстве.

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