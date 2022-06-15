Представители малого и среднего бизнеса назвали свои главные тревоги

Количество представителей малого и среднего бизнеса, которые испытывают тревогу в связи с условиями работы, выросло до 87%. При этом по сравнению с мартом почти вдвое, до 15%, увеличилось число тех, чье положение улучшилось

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Подавляющая часть представителей малого и среднего российского бизнеса — 87% — заявили, что испытывают тревогу по тем или иным поводам с февраля текущего года. Это показал опрос компании IFORS Research (есть у РБК).

Опрос предпринимателей был проведен с 30 мая по 5 июня 2022 года, в нем приняли участие представители онлайн-базы IFORS Research. На вопросы анкеты ответили 1000 представителей малых и средних российских компаний. К среднему бизнесу исследователи отнесли компании с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб., к малому — с выручкой от 800 до 120 млн руб. IFORS Research — исследовательско-консалтинговая компания, работает на рынке 12 лет, среди ее партнеров, согласно информации на корпоративном сайте, Агентство стратегических инициатив, Центр стратегических разработок, РУСАЛ, «Норникель» и другие компании.

Согласно результатам опроса, количество испытывающих страх представителей малого и среднего бизнеса в июне увеличилось по сравнению с мартом — тогда о тревожности заявили 82% респондентов.

Среди страхов и опасений, испытываемых бизнесом, как и три месяца назад, лидируют страх неизвестности и нестабильной ситуации (55% в июне и 61% в марте) и страх потери дохода (51% в июне и 47% марте). Также предприниматели боятся, что будут приняты законы, ухудшающие положение бизнеса в России, что они не смогут восстановить показатели до прежних уровней и что им придется увольнять сотрудников.

При этом, согласно исследованию, сложившаяся геополитическая ситуация уже негативно повлияла на каждую вторую компанию, относящуюся к сектору МСП. 58% опрошенных отметили скорее негативный или определенно негативный характер перемен, произошедших с ними. 15% предпринимателей заявили, что после начала военной операции на Украине их положении определенно улучшилось или скорее улучшилось (в марте таких было 7%). За три месяца заметно — на 8% — уменьшилось количество тех, чье положение с февраля никак не изменилось.

Из-за того, что бизнес переживает сложные времена, большая часть опрошенных — 61% — не планируют в ближайшие полгода, то есть до декабря 2022 года, нанимать новых сотрудников.

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В рейтинге используемых источников информации, популярных среди представителей МСП, зафиксированы изменения предпочтений относительно марта. Первое место (71%) по-прежнему занимают новостные интернет-агрегаторы — Yandex, Mail, Rambler (в марте — 72%). Второе место делят между собой Telegram-каналы и сайт РБК (58% для каждого источника).

Телевизионные репортажи и программы вышли из тройки лидеров несмотря на то, что использование телевидения как источника информации осталось примерно на том же уровне (50% в марте и 54% в июне). Еще 54% представителей МСП узнают новости через специализированные сервисы (порталы Минэкономразвития, ФНС, правительства, Банка России). Сайт ТАСС для получения новостей использует 41% респондентов, «Коммерсанта» — 39%, «Ведомостей» — 35%.

Ранее в рамках опроса, проведенного для индекса RSBI, 60% малых и средних компаний заявили, что не считают нынешний кризис временем возможностей для своего бизнеса. Однако доля тех, кто не допускает закрытия бизнеса в этом году, выросла до максимума с начала пандемии коронавируса. Тогда больше всего скептически настроенных относительно новых возможностей бизнесменов оказалось среди представителей микрокомпаний (63%). В сегменте малого бизнеса с утверждением о возможностях не согласились 60% опрошенных, а в сегменте среднего — 56%.

При этом 77% компаний утверждали, что уже приспособились к санкциям или надеются сделать это. Однако большинство предпринимателей посчитали меры правительства по поддержке бизнеса недостаточными.