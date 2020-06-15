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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

Общее количество смертей достигло отметки 3386. С 16 июня Москва переходит на новый этап смягчений ограничений, введенных из-за вируса, так как, по словам мэра столицы, заболеваемость COVID-19 снижается

За последние сутки в Москве скончались 52 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

У всех пациентов также была подтверждена пневмония.

Всего с начала пандемии в столице скончались 3386 человек, зараженных COVID-19.

Согласно данным штаба на утро 15 июня, в Москве зарегистрировано 207 264 случая заражения инфекцией с начала распространения вируса. Это самый высокий показатель среди всех регионов. За столицей идут Подмосковье (50 042) и Санкт-Петербург (20 813).

Сейчас в Москве проходят лечение 80 690 человек с коронавирусом, более 123 тыс. выздоровели с начала пандемии.

Как выглядит Москва после отмены пропускного режима. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В понедельник, 15 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город готов к следующему этапу снятия ограничений, так как заболеваемость коронавирусом снижается. В связи с этим с 16 июня возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов, также заработают библиотеки, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства, музеи, выставочные залы и зоопарки. Помимо этого, стоматологии вновь смогут оказывать плановую медицинскую помощь, а гражданам будет разрешено посещать спортивные мероприятия (при условии заполнения трибун не более чем на 10%).

По словам мэра, «держать бесконечно людей взаперти» невозможно, а, учитывая, что ситуация с распространением вируса является «неплохой», делать это нецелесообразно. При этом он напомнил жителям Москвы о необходимости использовать средства защиты от вируса и соблюдать социальную дистанцию.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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