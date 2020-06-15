В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 52 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
У всех пациентов также была подтверждена пневмония.
Всего с начала пандемии в столице скончались 3386 человек, зараженных COVID-19.
Согласно данным штаба на утро 15 июня, в Москве зарегистрировано 207 264 случая заражения инфекцией с начала распространения вируса. Это самый высокий показатель среди всех регионов. За столицей идут Подмосковье (50 042) и Санкт-Петербург (20 813).
Сейчас в Москве проходят лечение 80 690 человек с коронавирусом, более 123 тыс. выздоровели с начала пандемии.