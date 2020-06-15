Хуснуллин опроверг сообщения о планируемой застройке зеленой зоны МГУ

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Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий вопросы строительства, опроверг сообщения о том, что зеленая зона рядом с Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова (МГУ) будет отдана под застройку жилья. Об этом вице-премьер сообщил в эфире телеканала РБК в Instagram.

«Зеленая зона, которая непосредственно входит в парк, она застраиваться не будет, она сохраняется как парк», — заверил Хуснуллин.

Ранее о планируемой застройке сообщили СМИ со ссылкой на «Инициативную группу МГУ». В частности, об этом писала «Медуза». По информации группы, около 20 тыс. кв. м жилья могут быть построены в охраняемой законом зеленой зоне рядом с университетом.

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