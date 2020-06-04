Минстрой предложил новый стандарт вместо «жилья экономкласса»

В Росссии больше не будет «жилья экономического класса». Минстрой отказался от использования этого термина и ввел понятие «стандартное жилье». Оно должно сдаваться со стенами, отделкой и сантехникой

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Министерство строительства отказалось от классификации помещений как «жилья экономического класса» и утвердило новые правила для жилья стандартного типа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Приказ Минстроя от 14 ноября 2016 года № 800/пр, который определял условия отнесения жилых помещений к категории жилья экономического класса, отменен. Вместо него с 6 июня 2020 года будет действовать новый документ «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью».

К категории стандартного жилья относятся «индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м на земельном участке не более 1500 кв. м, блоки площадью до 130 кв. м в составе жилого дома блокированной застройки, квартиры общей площадью не более 100 кв. м». «Квартира может быть расположена в многоквартирном доме, в котором обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, а также в доме, которому присвоен класс энергетической эффективности B и выше», — говорится в сообщении.