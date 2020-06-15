Эксперт допустил недостоверность базы данных «застрявших» за рубежом

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Сети появилось предложение о продаже базы данных россиян, находящихся за границей и желающих вернуться на родину. Предложение размещено на одном из специализированных форумов. Основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян в беседе с РБК рассказал, что впервые предложение о продаже этой базы появилось на одном из форумов 29 апреля, но затем было снято.

Продавец утверждал, что в ней указаны «точные персональные данные: адрес регистрации, проживания, номера заграничных и внутренних паспортов, контактные данные и информацию по членам семьи, находившихся с человеком во время зарубежной поездки». По его словам, данные взяты с портала госуслуг, объем базы — 115 тыс. строк. Стоимость всей базы данных, плюс 850 Мб изображений «документов, билетов, карт, свидетельств», продавец оценил в 66,6 биткойнов, что по актуальному курсу превышает 42 млн руб.

«Первоначально продавец сообщал, что в базе 79,6 тыс. строк. Новое объявление было опубликовано 12 июня другим продавцом и сейчас уже он утверждает, что в базе около 115 тыс. строк. Ориентируясь на представленные продавцом скриншоты 34 записей из этой базы, можно сказать, что она содержит 58 столбцов, включающих ФИО, дату рождения, данные общегражданского и загранпаспорта, адрес, телефон, e-mail, дата выезда и въезда из РФ, дата подачи заявления на портале госуслуг, страна местонахождения, а также данные банковской карты и счета», — сказал Оганесян.

По его словам, вероятнее всего утечка произошла при передаче из одного ведомства в другое, однако возможно, что база полностью поддельная. «Что касается источника утечки, то вероятнее всего, база была скопирована при передаче из одного ведомства в другое по электронной почте или «ушла» из органа, осуществляющего общую координацию процесса эвакуации граждан. Однако существует и вероятность того, что база является фейком, так как продавец, с одной стороны, выставил необычно высокую цену, с другой предоставил крайне небольшой фрагмент данных для ознакомления», — заключил Оганесян.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России, Минкомсвязь и Роскомнадзор.