Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 70,4 (+1,78) Quote, 12:49
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 79,15 (+1,22) Quote, 12:49
Путин заявил о необходимости поменять обветшалые нормы в строительстве Бизнес, 18:13 Эксперт допустил недостоверность базы данных «застрявших» за рубежом Общество, 18:10 В полиции назвали имя открывшего стрельбу на Ленинском проспекте Общество, 18:07 Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев Общество, 18:05 Почему массовая 3D-печать до сих пор не стала трендом Индустрия 4.0, 18:00  Вторая волна коронавируса и новое падение. Что угрожает акциям и биткоину Крипто, 17:56 Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня Общество, 17:54 Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана Общество, 17:54 Появилось видео с места перестрелки с полицией в Москве Общество, 17:45 Бизнес для людей: как получить безвозмездный грант на развитие РБК и Промсвязьбанк, 17:40 Полиция назвала зачинщика стрельбы на Ленинском проспекте в Москве Общество, 17:39 Премьер Киргизии решил уйти в отставку на фоне коррупционного скандала Политика, 17:39 Шесть способов получения стабильного дохода в растениеводстве Pro, 17:35 Портрет московских бездомных: кто оказался на улице и как им помочь Социальная экономика, 17:30 
Общество ,  
0 

Эксперт допустил недостоверность базы данных «застрявших» за рубежом

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Сети появилось предложение о продаже базы данных россиян, находящихся за границей и желающих вернуться на родину. Предложение размещено на одном из специализированных форумов. Основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян в беседе с РБК рассказал, что впервые предложение о продаже этой базы появилось на одном из форумов 29 апреля, но затем было снято.

Продавец утверждал, что в ней указаны «точные персональные данные: адрес регистрации, проживания, номера заграничных и внутренних паспортов, контактные данные и информацию по членам семьи, находившихся с человеком во время зарубежной поездки». По его словам, данные взяты с портала госуслуг, объем базы — 115 тыс. строк. Стоимость всей базы данных, плюс 850 Мб изображений «документов, билетов, карт, свидетельств», продавец оценил в 66,6 биткойнов, что по актуальному курсу превышает 42 млн руб.

«Первоначально продавец сообщал, что в базе 79,6 тыс. строк. Новое объявление было опубликовано 12 июня другим продавцом и сейчас уже он утверждает, что в базе около 115 тыс. строк. Ориентируясь на представленные продавцом скриншоты 34 записей из этой базы, можно сказать, что она содержит 58 столбцов, включающих ФИО, дату рождения, данные общегражданского и загранпаспорта, адрес, телефон, e-mail, дата выезда и въезда из РФ, дата подачи заявления на портале госуслуг, страна местонахождения, а также данные банковской карты и счета», — сказал Оганесян.

По его словам, вероятнее всего утечка произошла при передаче из одного ведомства в другое, однако возможно, что база полностью поддельная. «Что касается источника утечки, то вероятнее всего, база была скопирована при передаче из одного ведомства в другое по электронной почте или «ушла» из органа, осуществляющего общую координацию процесса эвакуации граждан. Однако существует и вероятность того, что база является фейком, так как продавец, с одной стороны, выставил необычно высокую цену, с другой предоставил крайне небольшой фрагмент данных для ознакомления», — заключил Оганесян.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России, Минкомсвязь и Роскомнадзор.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Анастасия Скрынникова, Екатерина Костина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter