Взрыв произошел на строящемся в Петербурге патрульном ледоколе

Погибших при ЧП на патрульном корабле ледового класса «Иван Папанин» нет, один человек госпитализирован

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В результате взрыва на строящемся в Санкт-Петербурге для российского ВМФ патрульного ледокола «Иван Папанин» пострадал один человек, сообщили в РБК в пресс-службе ведущей строительство компании «Адмиралтейские верфи».

«Произошел хлопок в закрытом помещении. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. Один человек пострадал, погибших нет. Он госпитализирован», — рассказал представитель пресс-службы.

Источник «Фонтанки» в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу сообщил, что причиной ЧП на «Иване Папанине» стал взрыв газового баллона. По данным собеседника агентства, пострадали три человека.

Многофункциональный патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» (проект 23550) был заложен в апреле 2017 года и спущен на воду в октябре 2019 года. В сообщениях «Адмиралтейских верфей» корабль называли патрульным ледоколом, способным преодолевать лед толщиной до 1,7 м. Передать корабль в состав ВМФ планировалось «после 2020 года».