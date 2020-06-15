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Взрыв произошел на строящемся в Петербурге патрульном ледоколе

Погибших при ЧП на патрульном корабле ледового класса «Иван Папанин» нет, один человек госпитализирован
Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»
Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В результате взрыва на строящемся в Санкт-Петербурге для российского ВМФ патрульного ледокола «Иван Папанин» пострадал один человек, сообщили в РБК в пресс-службе ведущей строительство компании «Адмиралтейские верфи».

«Произошел хлопок в закрытом помещении. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. Один человек пострадал, погибших нет. Он госпитализирован», — рассказал представитель пресс-службы.

Источник «Фонтанки» в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу сообщил, что причиной ЧП на «Иване Папанине» стал взрыв газового баллона. По данным собеседника агентства, пострадали три человека.

Многофункциональный патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» (проект 23550) был заложен в апреле 2017 года и спущен на воду в октябре 2019 года. В сообщениях «Адмиралтейских верфей» корабль называли патрульным ледоколом, способным преодолевать лед толщиной до 1,7 м. Передать корабль в состав ВМФ планировалось «после 2020 года».

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На сайте «Объединенной судостроительной корпорации», в состав которой входят «Адмиралтейские верфи», говорится, что корабль предназначен для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов; сопровождения и поддержки судов обеспечения, а также обладает возможностью поражать морские, береговые и воздушные цели.

Основным оружием «Ивана Папанина» является автоматическая артиллерийская установка АК-176МА калибра 76,2 мм. Кроме того ледокол оснащается переносным зенитно-ракетным комплексом, может нести вертолет и БПЛА. При этом корабль способен пройти экономическим ходом (до 10 узлов) около 10 тыс. миль и оставаться в автономном плавании около 70 суток.

«Это уникальный и универсальный корабль: по сути своей военный, но созданный для мирной работы. Он совмещает в себе функции буксира, патруля, ледокола и научного судна. Может решать неограниченное количество различных задач и благодаря заложенным конструкторским решениям, работать в Арктическом регионе максимально эффективно», — оценил проект председатель Совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко.

В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки на «Адмиралтейских верфях» «систершипа» «Ивана Папанина», патрульного корабля ледового класса проекта 23550, названного в честь выдающегося советского океанолога и полярного исследователя, контр-адмирала Николая Зубова.

Авторы: Екатерина Костина, Евгений Калюков
Теги: «Адмиралтейские верфи», ледокол
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