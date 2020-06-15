Эксперты назвали регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей

В верхней части региона оказались нефтегазодобывающие регионы, а в нижней республики Северного Кавказа и области Центральной России

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область оказались регионами, в которых в семье с одним или двумя детьми после вычета минимальных расходов остается больше всего денег. К такому выводу пришли эксперты агентства «РИА Новости», составившие рейтинг на основании данных Росстата.

Так, в ЯНАО максимально возможный остаток составляет ₽88,5 тыс, а в Сахалинской области ₽72,7 тыс. По этому показателю они опережают Москву (₽65,8 тыс.) и Санкт-Петербург (₽57,3 тыс.). В первой пятерке оказался также Ханты-Мансийский автономный округ. Там после вычета минимальных затрат средняя семья из двух работающих человек с двумя детьми может сэкономить ₽56,8 тыс.

В конце списка оказались в основном регионы Северного Кавказа. Так, в Карачаево-Черкесии сэкономить удается ₽6,4 тыс., а в Дагестане ₽8,3 тыс. Рядом также находятся Псковская область (₽5,7 тыс.) и Ивановская область (₽5,1 тыс.). В самом конце списка оказалась Кабардино-Балкария, где, как выяснили эксперты, сэкономить семье из трех-четырех человек не удается ничего.

Эксперты указали, что рост макроэкономических показателей в последние годы существенным образом не повлиял на благосостояние российских семей. При этом не исключено, что кризис, связанный со вспышкой коронавирусной инфекцией и режимом самоизоляции, приведет лишь к снижению показателей.

В начале апреля аналитики рейтингового агентства АКРА выяснили, что больше всего денег на питание (больше 50%) тратят жители Ингушетии и Дагестана. Для сравнения в Москве этот показатель составил 25%, в ХМАО 24%, в Санкт-Петербурге 27%.