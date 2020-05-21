Аналитики оценили влияние карантина на потребление мяса в России

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Рейтинговое агентство НКР в обзоре «Рынок мяса в России в условиях пандемии» (есть у РБК) спрогнозировало развитие ситуации на этом рынке.

Базовый сценарий предполагает, что большая часть карантинных мер продлится до конца первого полугодия, и тогда падение ВВП России по итогам 2020 года может составить 5-6%, а доходы населения снизятся на 7-8%. В этом случае спрос на мясо может начать восстанавливаться уже в июле-августе этого года. Потребление сохранится на уровне 2019 года — 77 кг на человека в год по всем видам мяса, но потребители будут выбирать более дешевую продукцию.

Согласно кризисному сценарию, карантинные меры в большинстве регионов продлятся и во втором полугодии, а в четвертом квартале может начаться вторая волна пандемии, которая продлится до начала 2021 года. В таком случае ВВП России в 2020 году может сократиться на 7-8%, а доходы населения упадут на 10-12% и начнут восстанавливаться только в первом полугодии 2021 года.

При таком сценарии аналитики НКР ожидают сокращение внутреннего потребления, но сохранение экспортного потенциала. Себестоимость продукции вырастет из-за увеличения затрат на корма, в которых велика доля импортных ингредиентов, при этом возможности увеличить розничные цены на мясо будут ограничены, так как этот продукт входит в перечень социально значимых товаров первой необходимости. В результате выручка крупнейших отечественных производителей мяса не будет расти, а маржинальность компаний из первой десятки будет отрицательной.