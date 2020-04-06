Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

Как отмечается в исследовании АКРА, доля расходов на питание сокращалась в течение последних 15 лет, но еда, тем не менее, продолжает оставаться основной статьей расходов домохозяйств. Если в 2004 году доля расходов на питание в среднем по России составляла 42,9%, то в 2018 году она снизилась до 33,1%. За это время число регионов, в которых расходы на питание превышают 40% общих расходов, сократилось с 72 до десяти. В четырех регионах в настоящее время доля трат на еду — ровно 40%.

Согласно исследованию Росстата о рационе питания населения за 2018 год, треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие только из пенсионеров (40,6%), и многодетные (38,9%).

В 11 субъектах Федерации расходы населения на еду составляют менее 30%. Наименьшая доля расходов на питание отмечается в:

Ханты-Мансийском автономном округе (24%);

Москве (25%);

Московской области (25%);

Татарстане (26%);

Мурманской области (26%).

Рецессия российской экономики, ожидаемая аналитиками в связи с пандемией коронавируса, вызовет стагнацию средней номинальной начисленной заработной платы населения и рост потребительских цен, считает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. В сложившейся ситуации можно ожидать недополучения заработной платы в связи с простоями в сфере услуг, сокращениями, вынужденными отпусками и отпусками без сохранения зарплаты. «Заработная плата — одна из основных составляющих доходов многих граждан, и при ее снижении доходы могут ощутимо сократиться. По нашему прогнозу, реальные располагаемые доходы населения могут снизится по итогам 2020 года более чем на 5%», — сказал Паршин РБК.

По его словам, снижение доходов приведет к тому, что люди сократят расходы на дорогостоящие товары. А вместе с ростом потребительских цен это повлияет на увеличение доли расходов домохозяйств на питание.

Низкие доходы или высокие цены

Высокая доля расходов на питание характерна для регионов с низкими среднедушевыми денежными доходами населения. К таким, например, относятся республики Тыва (16,5 тыс. руб., по данным Росстата за 2019 год), Ингушетия (16,8 тыс.), Калмыкия (18,4 тыс.), Карачаево-Черкессия (18,8 тыс.), Мордовия (19,8 тыс.). АКРА в своих расчетах корректирует показатель среднедушевых доходов на обязательные платежи (налоги и сборы, платежи по страхованию и т.д.).

Высокий уровень расходов на еду в таких регионах, как Чукотский, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа и Магаданская область, объясняется тем, что для них характерны как высокие среднедушевые доходы населения, так и высокий уровень прожиточного минимума. По данным Росстата за 2019 год, самые высокие среднедушевые доходы у населения Ямало-Ненецкого АО (84,4 тыс. руб.), Чукотки (81,8 тыс.), Ненецкого АО (81,4 тыс.), Москвы (74 тыс.) и Магаданской области (64,8 тыс.).

Самые большие расходы на транспорт характерны для Сахалинской области (30% от всех расходов), Татарстана (28%) и Ханты-Мансийского автономного округа (27%).

Доля расходов на топливо и ЖКХ наиболее высока в Ингушетии (18%), Камчатском крае (15%), Тюменской, Новгородской областях и Бурятии (по 14%).

С 2009 года соотношение средней зарплаты и прожиточного минимума выросло в целом по России с 3,6 до 4,3 в 2018 году, посчитало АКРА.

По итогам 2018 года больше всего зарплаты превышали прожиточный минимум в ЯНАО (в 6,3 раза), Санкт-Петербурге (в 5,5 раза), Сахалинской области (в 5,5 раза) и Москве (в 5,2 раза). Самые низкие показатели в Псковской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чечне — там зарплата состоит в среднем из 2,5 прожиточного минимума.

Почти во всех регионах, за исключением Архангельской и Псковской областей, Кабардино-Балкарии и Чечни, значение коэффициента «зарплата / прожиточный минимум» выросло с 2009 года. В Калининградской области коэффициент снизился, но незначительно, указывает АКРА. В целом по стране за этот период темпы среднегодового роста зарплаты опережали темпы роста прожиточного минимума.

Влияние пандемии на продуктовые траты

По мнению аналитиков АКРА, вызванный пандемией коронавируса кризис может негативно отразиться на процессе снижения социального и экономического неравенства как между регионами, так и между разными слоями населения. «В текущем году достигнутые уровни благосостояния могут сократиться, а количество субъектов с коэффициентом «зарплата / прожиточный минимум» ниже 3, вероятно, снова возрастет», — указывают они.

Как уточнил РБК Максим Паршин, сейчас этот коэффициент ниже 3 в 16 регионах. По итогам 2020 года таких регионов может стать уже 45 и более, прогнозирует он.

Тенденция по росту доли расходов на питание, вызванная кризисом, сохранится не только в 2020 году, но и в 2021 году, считает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков. «Сбережения и покупки непродовольственных товаров будут вытесняться первоочередными расходами», — сказал он РБК. Помимо продуктов питания к первоочередным расходам он относит расходы на детей, здравоохранение, покупку лекарств.

Поляков отмечает, что в регионах с высоким уровнем жизни смещение расходов в сторону продовольствия будет происходить наименее заметно. «А в большинстве регионов средней полосы, Северо-Кавказском регионе, Сибири, на Урале, за исключением нефтедобывающих регионов, ожидается увеличение доли расходов на питание и снижение стандартов потребления», — заметил эксперт.

По мнению Полякова, средний уровень расходов на питание может возрасти до 42–45%.