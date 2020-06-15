Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня

Неизвестные ранее симптомы инфекции, россияне не рассчитывают на такие же зарплаты, как до эпидемии, Московская область теряет больше 130 млрд руб. из-за коронавируса — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 528 тыс. (8835 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 6948 человек (119 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 280 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки скончались 53 человека с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, нередко испытывают озноб даже на жаре и при отсутствии вируса в организме, сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, причиной такого странного симптома может быть нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы.

Из-за эпидемии и связанного с ней кризиса зарплатные ожидания россиян сильно упали, показал опрос «Работа.ру». Еще в январе участники опроса в среднем называли 92 тыс. руб. в качестве желаемого размера заработка. Всего через полгода сумма снизилась на 20% — до 74 тыс. руб. на руки. Зарплату более 100 тыс. руб. хотел бы получать каждый пятый опрошенный россиянин (21%), доход от 30 тыс. до 50 тыс. руб. устроил бы 27% респондентов, а зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. руб. подходящей назвали 29%.

В Москве ежедневно штрафуют от 30 до 70 предприятий за несоблюдение санитарных правил Роспотребнадзора, введенных из-за коронавируса, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В воскресенье власти наложили 26 штрафов за несоблюдение режима обязательного ношения масок и перчаток, еще три — за нарушение социальной дистанции.

Бюджет Московской области из-за эпидемии может недополучить порядка 133 млрд руб., сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, Подмосковью придется отказаться от некоторых проектов, даже несмотря на помощь из федерального бюджета. В частности, Московская область будет экономить на дорогостоящих проектах и капитальных вложениях.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Власти Приморского края продлили до 30 июня режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за эпидемии коронавируса. За сутки коронавирус выявили еще у 91 жителя Приморья. Всего в регионе с начала эпидемии заболели 2977 человек.

На фоне кризиса банки вновь вернулись к теме эквайринга и решению властей ограничить размер возможной комиссии за платежи по карте. Ассоциация банков России (АБР) попросила правительство не использовать ограничение комиссии в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса. Это приведет к тому, что банки потеряют 10–15 млрд руб. АБР грозит, что в этом случае им придется взимать деньги за обслуживание пластиковых карт.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 7,69 млн человек, более 427 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире превысило 7,912 млн, 433,3 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,1 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (867 тыс.), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (332,4 тыс.), Великобритания — на пятом (более 297 тыс.).

Египет решил постепенно начать восстанавливать авиасообщение с июля. Туристов поначалу будут пускать только на отдельные курорты.

Франция перейдет в так называемую «зеленую зону» с 15 июня, ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, будет смягчен, сообщил в своем обращении к нации президент Эмманюэль Макрон. С понедельника детские сады, школы и колледжи будут готовиться к тому, чтобы принимать всех учащихся в обычном порядке. Возобновят работу кафе и рестораны в Парижском регионе.

Испания с 21 июня откроет границы с другими странами ЕС, за исключением Португалии, граница с которой откроется 1 июля, сообщили СМИ.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Шведский ретейлер IKEA вступил в переговоры с правительствами девяти стран о возврате им денег, выделенных из бюджета на поддержку компании во время пандемии коронавируса. В шведской компании объяснили это тем, что последствия кризиса оказались для нее не столь негативными, как считалось изначально.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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