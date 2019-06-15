Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%

Ведомство отчиталось об итогах первого этапа государственных проверок на АЗС полуострова. В Росстандарте заявляют, что проблема фальсифицированного топлива в Крыму требует незамедлительного решения

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Всего было взято 58 проб с 19 АЗС полуострова. Помимо фальсифицированного топлива были выявлены нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива. В отношении нарушителей применены меры административного воздействия, включая оборотные штрафы, уточнили в Росстандарте.

Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом ситуация с суррогатным топливом в Крыму улучшилась (в 2018 году оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину), ситуация требует незамедлительного решения, считает замглавы Росстандарта Алексей Кулешов. Ведомство планирует использовать инструментарий и опыт решения проблемы в других регионах, где доля фальсификата за четыре года снизилась более чем с 20% до 9%, уточнил он.

В конце прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РБК рассказывал, что за последние три года удалось снизить количество нарушений, связанных с качеством топлива на автозаправках. Он уточнил, что в 2015 году

проверки показывали практически 21% нарушений, тогда как в 2018 году нарушения составили менее 9%. «С учетом введенных оборотных штрафов она [динамика] еще более положительная будет», — добавил тогда Мантуров.



Наказание в виде оборотных штрафов Росстандарт предложил ввести летом 2018 года. При первом выявленном нарушении с АЗС взимается штраф в размере 1% от годового оборота компании, а при повторном нарушении сумма увеличится до 3% от оборота.