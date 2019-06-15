Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий

В таблицах Росстата по смертности за 2018 год впервые обнаружилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий»

Фото: ТАСС

В таблицах Росстата по смертности за 2018 год впервые обнаружилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий». Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».

Среди более 300 классов причин смерти это одна из самых малочисленных. Три человека, представлявших городское население, погибли в результате военных действий в прошлом году, и один — представлявший сельское население, следует из данных Росстата (.xls).

Раскрывается впервые

РБК сравнил таблицы причин смертности за 2018-й и 2016–2017 годы и обнаружил, что в предыдущие годы класс причин «повреждения в результате военных действий» не фигурировал в статистике. Представитель Росстата сказал, что эта рубрика причин смертности включалась в состав «прочих» несчастных случаев (не ясно, регистрировались ли в предыдущие годы летальные исходы по категории военных действий). Почему Росстат на этот раз отдельно отразил данные по умершим в результате военных действий, представитель ведомства не сообщил.

«Эти данные поступают в Росстат в обезличенном виде через систему загсов (ФГИС «ЕГР ЗАГС», оператором которой является ФНС). Соответствующую метку о причине смерти ставит медицинское учреждение», — заявил РБК представитель Росстата. РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.